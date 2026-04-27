Olvídate de 'Kimetsu no Yaiba'. El rey del anime de la nueva generación ya está aquí y 'Kagurabachi' acaba de desvelar su explosivo primer tráiler

El caso de 'Kagurabachi' tiene que ser uno de los más curiosos. Cuando el manga de Takeru Hokazono arrancó en 2023, lo hizo siendo un meme en internet y el objetivo de las mofas de varias redes sociales. Entre una historia con un protagonista un tanto genérico que busca venganza y unas imágenes poco prometedoras, el chiste se hacía solo y en Twitter no perdieron la ocasión de cebarse de lo lindo.

El que ríe el último...

Sin embargo, aunque empezase con un pie un tanto extraño, 'Kagurabachi' se ha ido haciendo más fuerte con cada nuevo capítulo y ahora mismo se ha convertido en uno de los buques insignia de la revista Weekly Shonen Jump. Porque, en medio de las olas de cancelaciones, 'Kagurabachi' se ha ido posicionando como una de las mejores series nuevas y ya desde hace años los estudios se rifaban su adaptación a anime.

La llegada del anime era inevitable, y ahora que el manga de Hokazono cuenta con 10 volúmenes recopilatorios parece el momento ideal. Después de meses y meses de rumores, el anime de 'Kagurabachi' por fin se ha confirmado y ha dejado ver su primer tráiler. Y, la verdad sea dicha, tiene una pinta tremenda.

De la animación se está encargando CyPic, el estudio detrás de 'El verano en que Hikaru murió', con la que ya han demostrado un nivel buenísimo a nivel gráfico. Y aunque el tráiler de 'Kagurabachi' ha enseñado lo justo, apunta a una cinematografía muy cuidada para explotar al máximo las escenas de acción.

Falta por concretar el día, pero también se ha confirmado que 'Kagurabachi' se estrenará en abril de 2027, con Taihi Kimura prestando su voz a Chihiro Rokuhira, y apunta a ser uno de los grandes animes del año. Llega además en un momento ideal, con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Jujutsu Kaisen' dando sus últimos coletazos, con lo que si CyPic se luce 'Kagurabachi' tiene potencial para seguir explotando el éxito del manga y convertirse en uno de los líderes de la nueva generación de grandes animes que tenemos por delante.

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