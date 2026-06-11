'Cape Fear' comete la chifladura de convertir una película en una serie de 10 horas, pero que sale a flote gracias al Max Cady de Javier Bardem: "Dejad algo a la imaginación"

Es una historia que ya hemos visto dos veces en la gran pantalla, primero con el dúo de Robert Mitchum y Gregory Peck y después con Robert De Niro y Nick Nolte en el remake. Un clásico sobre un criminal que sale de la cárcel y busca venganza contra el hombre que ayudó al encarcelarlo que nos fascina con una historia cargada de terror psicológico y tensión, y que ahora llega una nueva versión para televisión con 'Cape Fear' de la mano de Apple TV+.

Nuevos terrores para nuevas épocas

Esta nueva versión de 'Cape Fear' está protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson en un proyecto ideado por Nick Antosca, el creador de 'Channel Zero'. Alejandro G. Calvo ya ha visto prácticamente la serie al completo, y en su crítica analiza los puntos fuertes y flacos de esta nueva versión.

"Llegamos a la serie, que cuando me la pongo pienso que no tiene ningún sentido que necesiten diez horas para contar lo que Scorsese contaba en dos y Lee Thompson en hora y cuarenta y cinco... Todos los elementos que están esta serie, parece que están puestos para mi disfrute", asegura Alejandro.

Y es que al fin y al cabo, Antosca es uno de los creadores más interesantes del género del terror, además de que 'Cape Fear' cuenta con una reformulación la maravillosa banda sonora reutilizada de la película de 1991. Otro de sus mayores aciertos sin duda es su reparto, especialmente con el fichaje de Bardem como "el mejor Max Cady posible de 2026".

Sin embargo, ni siquiera la cuidada fotografía y el elenco potente ha conseguido convencer del todo a Alejandro, que confiesa que se ha sentido bastante frustrado con la duración de 'Cape Fear'. Y, especialmente con su necesidad de explicar todo mediante flashbacks y sobreexposición.

"Es al mismo tiempo una serie muy llamativa, muy funcional, puede estar hasta bien, pero a la vez es un signo de lo mal que están ahora mismo los tiempos que corren para el cine y las series", sentencia Alejandro. "He acabado exasperado".

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