Era algo escéptico con 'Cape Fear' pero la nueva versión con un inquietante Javier Bardem me ha cautivado: un potente thriller criminal para disfrutar este verano

Que desde Apple TV iban a por todas a la hora de que la nueva versión de 'Cape Fear' ('El cabo del miedo') bebiese directamente de lo hecho en el cine con la obra de John D. MacDonald se ve nada más arrancar. Con una secuencia inicial en el que el negativo hace que la piscina parezca de sangre y la inconfundible música de Bernard Hermann.

A partir de aquí, la serie te invita a sentarte y estar de los nervios en lo que vemos cómo un manipulador nato sale de la cárcel con la ambigüedad de alguien que, por un lado parece querer destrozar la vida de unos abogados y su familia pero, por el otro, quiere guardar la apariencia de exconvicto que se reinserta en la sociedad.

No es la primera vez que vemos a Javier Bardem en pleno modo villano manipulador. Hace relativamente poco le vimos triunfante en la dramatización del caso de los hermanos Menéndez que realizó Ryan Murphy para Netflix pero aquí se le ve especialmente en su salsa como Max Cady. Su mayor logro, hacer que nos olvidemos tanto de Robert Mitchum como de Robert De Niro (qué pena que Javier no se llame Roberto Bardem para continuar la tendencia).

Sangría vil

No existen comparativas posibles. Compartiendo sus rasgos cada actor insufló de vida propia al villano de la historia y sí que es verdad que uno puede tener mayor cercanía hacia uno u otro, pero Bardem está decidido a hacer de este personaje algo completamente suyo. Así, si uno tiró hacia el mal encarnado, el otro hacia cierta locura, este va, por así decirlo, hacia la seducción del psicópata.

No es solo mérito de Bardem, Nick Antosca, que se ha especializado en el género negro, en los retratos de asesinos y otros criminales (ahí tenemos 'The Act' o 'A Friend of the Family', entre otras miniseries) se dedica a actualizar esta campaña de acoso y derribo. Ahí tenemos, por ejemplo, subtramas con los hijos como bombas de relojería: una con ganas de rebelión, el otro con depresión y una amiguita seductora que juega con él online.

Reconozco que mi mayor miedo con 'Cape Fear' era algo que siempre me preocupa: que no dé de sí tanto como para cubrir diez episodios. Porque muchas veces la cocción de trama a fuego lento no ofrece recompensas inmediatas de seguido. Es más, a menudo el guion se suele perder en divagaciones alternas. Aquí, al menos en el primer tramo de la miniserie, se nos da lo que buscamos.

Claramente inspirado por ese terror de la adaptación de 1991, 'Cape Fear' no se corta con los planes de Max Cady ni con la sangre. Sin abusar de giros, que los hay, ni sin intención de quemar trama, la miniserie, está decidida a ofrecer tensión en cada episodio. Esa tensión que solo encontramos en los grandes thriller y de la que deberían aprender muchos guionistas y directores.

En definitiva, 'Cape Fear' es un monumental ejercicio de tensión con una Amy Adams espectacular que acompaña a la demostración que hace Bardem. Eso sí, reconozco que los mismos dejes que no me terminaban de funcionar de la escritura de Nick Antosca, siguen aquí presentes. A veces hay un tono melodramático de película de sobremesa, pero, por lo general, es un thriller dignísimo de ver.

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