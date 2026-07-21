No ha estado en 'La Odisea', pero Christopher Nolan quiere volver a trabajar con este actor: "Es uno de los grandes de su generación"

A pesar de que lleve más de una semana completamente cautivado y obsesionado a partes iguales con 'La Odisea' —tras verla en 70mm espero poder repetir en breve en formato IMAX—, hoy no estoy aquí para hablar de la soberana barbaridad que ha firmado Christopher Nolan, sino para mencionar una de las grandes obsesiones del cineasta británico a la hora de perfilar sus largometrajes. Una que no tiene nada que ver con su fijación por los efectos prácticos o la tendencia a fragmentar sus narrativas.

Esta no es otra que su predilección a moverse por terrenos conocidos en lo que a sus repartos respecta y, como quien dice, apostar a caballo ganador siempre que las apretadas agendas de Hollywood se lo permiten. Y es que nombres como los de Michael Caine, Cillian Murphy, Tom Hardy, Anne Hathaway o Robert Pattinson —estos dos últimos presentes en su último filme— han colaborado ya en varias ocasiones con él en títulos de lo más variopintos.

Uno de los más grandes

No obstante, ha habido una gran ausencia en el elenco de 'La Odisea' que ha sorprendido a propios y extraños, y es la de un Christian Bale que no ha vuelto a aunar esfuerzos con el de Londres desde 2012, cuando se estrenó el cierre de la trilogía de 'El caballero oscuro' con el subtítulo de 'La leyenda renace'. Eso sí, este lapso de tiempo no quiere decir que Nolan no muera de ganas de colaborar nuevamente con él.

Así lo ha asegurado en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde respondió así a una pregunta sobre su potencial interés en dirigir una vez más a Bale, reivindicando de paso la fantástica 'El truco final'.

Ah, claro. Es uno de los grandes actores de su generación, y he vivido experiencias maravillosas con él. Estoy encantado de que vayan a reestrenar El truco final, porque es una de sus interpretaciones más infravaloradas. Me hace mucha ilusión poder acercársela a un público nuevo.

Ademas, Nolan explicó que su predilección por repetir con ciertos intérpretes no tiene que ver con fetiches ni camaraderías, sino, simple y llanamente, con procesos de casting de lo más precisos.

En realidad, lo único que intentas es elegir a las mejores personas para el papel. De hecho, llevo trabajando con el mismo director de casting desde Memento, John Papsidera, que es uno de los grandes en su campo. A lo largo de los años, me ha presentado a intérpretes maravillosos de todos los niveles de fama. Cuando trabajas en las difíciles circunstancias de estas películas a gran escala, los actores secundarios están sometidos a mucha presión, sobre todo en un día ajetreado en el que dedicas mucho tiempo a las estrellas y a los aspectos técnicos del plató. A estos chicos siempre los lanzan a la piscina sin más, y tienen que dar la talla. Así que encontrar actores realmente buenos para interpretar papeles secundarios es parte del genio de John.

Por cierto, mucho ojo con el tema del reestreno de 'El truco final', porque el bueno de Chris ha explicado que se está preparando un hinchado a 70mm del material original —rodado en 35mm anamórfico— que promete convertir la dirección de fotografía de Wally Pfister en un espectáculo aún mayor del que nos brindó hace ya veinte años.

De hecho, vamos a hacer copias hinchadas a 70 milímetros. Wally Pfister la rodó en formato anamórfico en 35 milímetros e hizo un trabajo increíble. El otro día vi una copia en 35 milímetros para comprobarla, y su fotografía es sencillamente extraordinaria. El diseño de producción de Nathan Crowley también es impresionante. Así que va a quedar absolutamente preciosa ampliada a 70 milímetros, y vamos a empezar ese proceso en las próximas semanas.

Vamos a encender una velita para que una de estas copias en 70mm llegue a nuestras tierras y, de paso, para que la dupla Nolan-Bale vuelva a las andadas más pronto que tarde.

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