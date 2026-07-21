Hace 3 meses fracasó en cines y ahora es número 1 de Netflix en 68 países: el nuevo exitazo de la plataforma es una película con sabor a cine adulto

El nuevo gran éxito de Netflix es una película pensada para el público adulto y es además fruto de una coproducción entre España y México. Se titula 'Deseo' y fue el largometraje más visto de la plataforma durante la semana pasada al sumar 12,9 millones en sus primeros 3 días disponible en streaming, llegando además a ser número 1 en la friolera de 68 países.

Lo curioso es que 'Deseo' se estrenó inicialmente en cines el pasado 8 de mayo, pero su fracaso en pantalla grande fue absoluto, ya que menos de 1.500 espectadores fueron a verla en España, lo que se tradujo en una recaudación de algo más de 9.800 euros. La cosa ha cambiado radicalmente en streaming, donde va camino de ser una de las películas más vistas en Netflix de este 2026.

Qué es 'Deseo'

'Deseo' cuenta la historia de Lucero, una abogada de éxito que parece tenerlo todo, pero ella sigue insatisfecha. Su vida da un vuelco cuando conoce a Matías, el nuevo entrenador de natación que ha contratado su marido. Ambos inician un tórrido romance que acaba derivando en un triángulo emocional que amenaza con cargarse todo lo que Lucero había construido hasta entonces.

Protagonizada por Ludwika Paleta, José María Yazpik, Óscar Casas, Leonardo Ortizgris, Matias Coronado, Pilar Pascual, Ivana Salomón y Gabi Zamora, 'Deseo' es el primer largometraje dirigido por Teresa Simone, quien hasta ahora ejercía como profesora en la Universidad de Mississippi. Ya veremos si retoma esa posición, que seguramente le lluevan las ofertas para dirigir más películas a partir de ahora.

Eso sí, una cosa es que mucha gente la vea y otra que guste a esos espectadores. Aquí parece que no coinciden ambas cosas, pues 'Deseo' se conforma con una nota media de 4,3 sobre 10 en IMDb, mientras que en Letterboxd se queda en un 2,24 sobre 5.

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