Número 1 de Netflix en 14 países. La miniserie de 3 episodios basada en hechos reales que mezcla true crime con un drama que tuvo consecuencias desastrosas

Con apenas tres episodios, 'El testigo' se ha convertido en un fenómeno global en Netflix. Puede que porque va al grano, sin relleno ni distracciones. O puede que por el hecho de que se base en un caso real que se reconstruye con una tensión constante, miradas incómodas y una sensación permanente de que cada detalle importa más de lo que parece. Ese enfoque contenido, casi quirúrgico, es lo que la ha llevado a colocarse como número 1 en 14 países.

La mirada del testigo

'El testigo' se basa en hechos reales y reconstruye un caso criminal que sacudió a su entorno. La serie se apoya en la investigación y en los testimonios para ir desentrañando lo ocurrido, sin necesidad de artificios excesivos.

Concretamente, pone el foco en las víctimas indirectas de la tragedia: André Hanscombe y su hijo Alex, que tuvieron que reconstruir sus vidas después del asesinato de Rachel Nickell en 1992.

La joven madre fue apuñalada 49 veces a plena luz del día mientras paseaba por Wimbledon Common junto a su hijo de apenas dos años, que además fue el único testigo del crimen. A partir de ese momento, la serie retrata el devastador impacto emocional que la pérdida tuvo sobre padre e hijo, la presión de una investigación que necesitaba respuestas desesperadamente y el acoso constante de unos medios de comunicación que convirtieron el caso en un espectáculo.

Más que centrarse únicamente en el crimen, la miniserie pone el foco en la figura del pequeño testigo y en cómo su percepción de los hechos puede cambiarlo todo. Lo que se recuerda, lo que se calla y lo que se interpreta se convierte en parte clave del relato.

Con apenas tres capítulos, la serie apuesta por un ritmo compacto, donde cada episodio es como una pieza de puzzle que encaja con la anterior, elevando la tensión hasta desembocar en una reconstrucción final de un caso que sacudió a la sociedad en Reino Unido en los años 90. Además, apuesta por un enfoque sobrio, casi documental en algunos momentos. Y esto es algo que refuerza su impacto, porque no necesita exagerar.

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