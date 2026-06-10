Hoy en Netflix, una serie de solo 3 episodios basada en hechos reales. Evita el morbo y apuesta por una mirada más contenida

Con el estreno de 'El testigo', una miniserie de apenas tres episodios, Netflix revisita uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente del Reino Unido desde una perspectiva poco habitual. Lejos de centrarse en el asesino o en la investigación policial, la ficción pone el foco en las víctimas indirectas de la tragedia: André Hanscombe y su hijo Alex, que tuvieron que reconstruir sus vidas después del asesinato de Rachel Nickell en 1992.

La joven madre fue apuñalada 49 veces a plena luz del día mientras paseaba por Wimbledon Common junto a su hijo de apenas dos años, que además fue el único testigo del crimen. A partir de ese momento, la serie retrata el devastador impacto emocional que la pérdida tuvo sobre padre e hijo, la presión de una investigación que necesitaba respuestas desesperadamente y el acoso constante de unos medios de comunicación que convirtieron el caso en un espectáculo.

Solo lo vio él

Uno de los grandes aciertos de la miniserie es cómo convierte a André y Alex en el verdadero centro de la historia. La serie muestra cómo el padre se enfrenta simultáneamente a la pérdida de su pareja, a la crianza en solitario de un niño traumatizado y a las exigencias de una investigación que busca desesperadamente pistas en los recuerdos fragmentados de un niño de dos años.

Por otro lado, la producción no idealiza a sus protagonistas. Al contrario, muestra con crudeza cómo André toma decisiones cuestionables en medio del dolor, desde presionar a Alex para que recuerde detalles del crimen hasta involucrarlo en situaciones para las que quizá no estaba preparado. Y esa honestidad es una de las señas de identidad de la serie.

Otro de los aspectos más duros es el retrato de la prensa británica. Los periodistas aparecen como una presencia constante y agresiva que persigue a la familia incluso cuando intenta rehacer su vida lejos del Reino Unido. Ni Francia ni España consiguen ofrecerles el anonimato que buscan, obligándolos a vivir prácticamente como fugitivos.

Además, la serie también aborda los errores de la investigación policial, en especial la obsesión de la Scotland Yard con Colin Stagg, un hombre inocente que fue señalado como principal sospechoso mientras el verdadero asesino permanecía libre. La reconstrucción de estos fallos resulta tan sorprendente como indignante.

A medida que avanzan los episodios, la historia alterna entre el pasado y la adolescencia de Alex, mostrando cómo el trauma sigue condicionando la relación entre padre e hijo muchos años después. Sus enfrentamientos reflejan dos maneras opuestas de afrontar la tragedia: André cree que deben enfrentarse al pasado, mientras que Alex intenta escapar de él.

Más que una serie sobre un asesinato, 'El testigo' termina convirtiéndose en una reflexión sobre las consecuencias que deja una tragedia. Su mayor interés no está en descubrir quién cometió el crimen, sino en mostrar el infierno que vivieron los que tuvieron que seguir adelante después de que ocurriera.

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