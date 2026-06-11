'Yu-Gi-Oh!' llega ya mismo a Disney Plus, con doblaje en castellano y todo lo necesario para revivir uno de los animes más míticos de los 2000

Hace unas semanas Disney+ nos pegó una sorpresa tremenda anunciando que su rincón de anime iba a crecer descomunalmente. Poco a poco en la plataforma se habían ido pudiendo ver varios estrenos sonados, como el de o 'Tokyo Revengers' o 'Bleach: Thousand-Year Blood War', pero a partir de este mismo mes su catálogo de anime se expande a lo grande recuperando varios clásicos y algunas de las series más potentes del momento.

Llegan los clásicos

Además los fichajes de 'Dorohedoro', 'Jujutsu Kaisen' y 'Dragon Ball Super', que ya han empezado a llegar a la plataforma, próximamente Disney+ se hará con varios clásicos de anime. Una de ellas es 'Yu-Gi-Oh! Duel Monsters', la serie del año 2000 que supuso la gran introducción de Yugi Mutō a nivel internacional.

'Yu-Gi-Oh!' tuvo una primera serie en 1998 pero que se quedó exclusivamente en Japón, y ya esta segunda intentona se lanzó dos años después y fue la que encaminó a la franquicia al éxito. Con 224 capítulos, nos metió de lleno en esta aventura que mezclaba fantasía, ciencia ficción y mitología, y ya de paso nos metió el gusanillo de los puzzles.

Desde Disney+ han confirmado que el anime 'Yu-Gi-Oh! Duel Monsters' empezará a llegar a la plataforma a partir de este mismo mes. Por ahora tenemos aseguradas las tres primeras temporadas de la serie, que llegan el 30 de junio, 30 de julio y 29 agosto, respectivamente, y además lo harán con doblaje en castellano.

Por ahora 'Yu-Gi-Oh! Duel Monsters' se encontraba únicamente disponible en Crunchyroll y con doblaje en inglés y japonés, así que es una noticia buenísima que también vaya a llegar a Disney+ con su doblaje en castellano para que podamos revivir la serie como la vimos en su momento. 'Yu-Gi-Oh!' es uno de los animes más míticos de la década de los 2000, y uno de los responsables de meter a una generación entera al mundo del anime.

Es la historia de un chaval llamado Yugi, quien recibe de parte de su abuelo un antiguo artefacto egipcio que contiene un complicadísimo Puzzle Milenario. Yugi espera que si lo resuelve el artefacto le concederá el deseo de tener muchos amigos, pero al hacerlo se convierte en el huésped de una entidad un tanto ludópata.

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