Martin Scorsese la considera una cumbre del cine noir y es una influencia suprema en sus películas de gangsters: una maravilla de menos de 80 minutos

La instauración del código Hays y la extensión de la caza de brujas por Hollywood tuvo un impacto de gran magnitud en el tono de las historias que se contaban, por no hablar de qué historias se contaban. Desde el control exhaustivo de este contenido, hasta la colocación en listas negras de cualquier mínimo sospechoso, hubiese fundamento o no.

Progresivamente se fueron relajando esos términos, pero fue un periodo largo donde se quebrantaron alianzas entre cineastas y el desarrollo de cierto lenguaje cinematográfico se tuvo que retrasar durante años. Aun así, en pequeños momentos puntuales se podían hacer desafiantes obras que han trascendido el tiempo como ‘La fuerza del destino’ (’Force of Evil’).

Un mal demasiado grande

Una de las películas más importantes de la historia del cine noir, escrita y dirigida por un artesano especial y sensacional como Abraham Polonsky que saca lo máximo de actores valiosos como John Garfield. Una joya en constante estado de espera a ser redescubierta que se puede ver en streaming a través de FlixOlé.

Joe Morse tiene que lidiar con la cruda realidad de estar trabajando como abogado de un poderoso y terrible hombre que se ha apoderado de casi toda la ciudad a base de llevar, de maneras poco legales, la mayor parte de las casas de apuestas. Pero Morse se topará con una encrucijada cuando su hermano es el siguiente objetivo del plan de su jefe, que quiere hacer desaparecer a la competencia.

Polonsky propone una encrucijada moral potente que caracteriza al género negro, planteando un mundo desolado y corrupto hasta el punto de lo casi irredimible. Pero el cineasta traza líneas de cambio en lugar de dejarse consumir por el cinismo extremo, aunque lo hace sin caer en una inocencia facilona y se regodea bastante en los diferentes grises morales que caben en una historia así.

‘La fuerza del destino’: una película transformadora

Esta bien trazada ambivalencia y consideración de todos los matices es lo que ha mantenido imperecedera a la obra, además de a la postre influyente. Martin Scorsese no sólo la cita como obra cumbre del noir, y transformadora del modo de actuar en el cine americano que precede al trabajo de Marlon Brando en ‘La ley del silencio’, sino que queda patente cómo la película ha marcado sus historias de gangsters y criminales.

La complejidad con la que están trazados los personajes, la maravillosa puesta en escena propulsada por una fotografía en blanco y negro excelente y un Garfield realmente revolucionario en su uso de sus instrumentos preservan a ‘La fuerza del destino’ como obra increíble. Y todo en menos de 80 minutos. Si no tuvimos más películas así por aquel entonces es porque a cineastas como Polonsky los colocaron al poco después en listas negras.

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