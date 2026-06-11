Juan Echanove, sobre su despido de 'Cuéntame cómo pasó': "No es un motivo argumental, es una putada"

Uno de los momentos que nos pilló desde luego más desprevenidos a los espectadores de 'Cuéntame cómo pasó' fue, sin duda, la muerte repentina de Miguel Alcántara, el hermano de Antonio interpretado por Juan Echanove. Una muerte salida absolutamente de la nada y que, por muy emotiva que fuera luego la despedida, vino cargada de polémica.

«No me voy por voluntad propia», comunicaba el actor en redes sociales tras la emisión, en aquel 18 de mayo de 2017 de 'El rayo verde'. El mensaje dejaba más que claro el enfado que Echanove tenía por cómo se había gestado una muerte que, asegura, le pilló completamente por sorpresa. Tanto que se enteró prácticamente en pleno rodaje.

Echado a la calle

Eso sí, a pesar de cabreo del actor, históricamente este no ha querido echar demasiada leña en el fuego sobre lo que pasó más allá de alguna entrevista o declaración puntual en esos tiempos. Eso no quiere decir que nueve años después, no siga resentido con el tema.

Así lo expresó anoche en 'La noche de Aimar' en laSexta. Echanove rompió su silencio asegurando que, si bien está muy agradecido, «en Cuéntame no se hicieron las cosas bien.» Y esas cosas que no se hicieron fue el cómo se comunicó la decisión:

«No me creí los motivos argumentales. Eso es un poco como lo de los indicios razonables en un juicio. Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro que te digan 'espérate, no te vayas a casa que te vamos a matar, eso no es un motivo argumental, eso es una putada. Pero hay que aceptarlo con naturalidad y deportividad.»

No es, como decimos, la primera vez que Echanove muestra su enfado con la serie de TVE. Sin ir más lejos, el actor se puso a la defensiva preguntado por un hipotético regreso para el final de 'Cuéntame', asegurando además que no verá el final «porque me pillará trabajando».

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