'Cuéntame cómo pasó': la temporada 21 de la serie de TVE se mueve audazmente entre 1992 y 2020 a través de un relato de reencuentros

Cuando llevas casi veinte años (los cumplen en septiembre) y 370 episodios en marcha es difícil encontrar modos de mantener la serie fresca, pero en TVE lo han intentado con 'Cuéntame cómo pasó', que estrena esta noche su temporada 21 con los nuevos vaivenes de la familia Alcántara y la promesa de pegar un salto al 2020 para reflejar la pandemia.

Pero claro, el cómo sería esto era la gran incógnita, sobre todo al ser el gancho para vender esta nueva etapa. El guion (y direccción) de Joaquín Oristrell no tardó en llevarnos a las ocho de la tarde, una hora muy simbólica para los que vivimos el confinamiento. El aplauso masivo, las ambulancias y los sanitarios nos metían de lleno en el pasado más próximo.

Ahí una conversación telefónica entre María (Silvia Abascal) y Carlos (Carlos Hipólito) nos pondrá en situación: Carlos está en San Genaro con su envejecida madre, Merche (Ana Duato), después de volver de Nueva York; mientras que Antonio (Imanol Arias) está grave en el hospital en el que trabaja su benjamina.

Reconexión familiar, reconexión con el pasado

Recordemos que 'Cuéntame cómo pasó' está narrada desde el presente, algo establecido desde los mismos inicios de la serie e, inteligentemente, lo que vemos a través de este prólogo no es distinto. En vez de estar con una doble línea temporal de pasado y presente, este 2020 se pone de contexto (a modo de prólogo y de epílogo) desde el que están narrando este capítulo de la saga familiar en lo que tiene pinta de ser un momento muy relevante para Antonio.

Por eso, sin tiempo para acomodarnos en esta primavera de 2020 viajamos al punto real de arranque de la temporada. Aunque parezca algo engañoso, cuadra perfectamente con el ADN de la serie. 'Desde mi balcón' nos lleva a febrero de 1992, a la celebración del cumpleaños de Antonio, cuya hija Inés (Irene Visedo) ha engatusado para una comida familiar.

La secuencia de reencuentro en ese restaurante ya nos va adelantando las dinámicas personales en las que nos moveremos. Durante un asordinado discurso de Antonio recorremos rostros que reflejan las preocupaciones personales y familiares que se ponen en el centro del clan de San Genaro, asuntos privados que deberán convivir con un tema más acuciante: el asalto que sufre el patriarca y que pone en revisión los negocios de éste y sus alianzas.

Como siempre, la radiografía emocional del pasado que realiza 'Cuéntame' episodio a episodio pasa por poner su centro en el (ex) matrimonio de Antonio y Merche. Si el divorcio de los Alcántara después de años de tiranteces fue el clímax de la temporada 20, aquí el equipo de guionistas quiere jugar con su relación. Con esas décadas de matrimonio que no se olvidan y las heridas que no terminan de sanar.

En este sentido la serie va bastante de frente, dejándonos claro ese "donde hubo fuego..." y anticipando una posible reunificación. No solo del matrimonio, sino del resto de personajes, a los que vemos desconectados de los que se rodean. Ese sentido de reunión y volver a conectar ante momentos adversos que tanto se ha reivindicado en estos meses de pandemia se da en los Alcántara de 1992.

Sin tocar lo que funciona pero quedándose un pelín atrás

'Cuéntame' está en un punto ahora mismo de no tocar lo que funciona en cuanto a estilo y aproximación a sus tramas, lo que se nota en la inercia sana en la que está la serie. Algo normal y que es habitual en series de más de tres o cuatro temporadas. Esto necesita de estos resortes llamativos (léase 2020 o giros como divorcios y accidentes) para darle un toque de sabor distinto a lo que, de normal, se toma gustosamente. La serie hace tiempo que encontró su estilo y sus modos de hacer las cosas y no se avergüenza de ello.

El problema lo tenemos cuando la ficción nacional está dando saltos de gigante a un nivel formal, y es aquí donde se ve algo necesitada de un plan renove. De unos nuevos aires en la dirección y en la interpretación. Una actualización del sistema delicada pero que es peligroso hacerla, porque 'Cuéntame' es una serie referente de la ficción española y su costumbrismo televisivo no es muy amigo de grandes revoluciones.

'Desde mi balcón' es el episodio 370 y sus sesenta minutos dan la bienvenida a propios y extraños, acogiendo de nuevo a sus fieles espectadores y a los que, como yo, son más esporádicos. Un reencuentro con la familia Alcantará que anima a limar asperezas y a, como con los personajes, volver a conectar.