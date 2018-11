42 series españolas que puedes ver online gratis

Las series españolas pasan en la actualidad por un gran momento, pero a lo largo de los años se han realizado infinidad de series en este país que por un motivo u otro quizá se os escaparon en su momento. Un hilo de twitter de Nicolás M. Sarries nos ha dado la idea de repasar aquellas que pueden verse actualmente de forma gratuita, un dato que quizá desconocíais.

A continuación encontraréis 42 series españolas que puedes ver completas y gratis online. Y es que hay algunas de las que solamente están disponibles algunos episodios, mientras que servicios como Atresplayer te obligan a pagar una suscripción para poder ver todos los episodios de la mayoría, mientras que otras aún siguen en antena o no han sido canceladas oficialmente. Obviamente no están todas las que son, pero esperamos que este repaso os sea de utilidad.

'7 vidas'

Al principio parecía una especie de 'Friends' a la española, pero la constante renovación del reparto provocó que hubo épocas bien diferenciadas. La primera con el mítico Paco Gimeno interpretado por Javier Cámara sigue siendo la mejor y no dejemos de lado la curiosidad de poder ver juntos a Toni Cantó y Guillermo Toledo como amigos, algo inimaginable en la actualidad.

Se puede ver gratis en Mitele

'Aída'

El spin-off de '7 vidas' que llegó a superar a la serie original en popularidad pero, en mi opinión, nunca en calidad. Las gracias del Luisma fueron el principal gancho durante sus inicios y no tardó en conseguir una base fiel de seguidores, sobre todo durante las temporadas en las que Carmen Machi se mantuvo al frente del reparto.

Se puede ver gratis en Mitele

'Al salir de clase'

En su momento cualquier actor joven no era nadie si no había pasado por una serie que recurría a tramas de todo tipo, yendo de lo ligero hasta sobrepasar los límites del culebrón. La abundancia de personajes invitaba a ello y también a que la renovación del reparto fuera constante. ¿Lo más mítico? El club que siempre estaba en horas bajas y que luego recibía la visita de artistas internacionales...

Se puede ver gratis en Mitele

'Anillos de oro'

Serie nacida con motivo de una nueva ley del divorcio en España por aquel entonces, pero que también se atrevió a abordar otros temas espinosos. Imanol Arias y Ana Diosdado dan vida a los dos personajes con mayor presencia, aunque en alguno de sus apenas 13 episodios cuenten con una aparición bastante reducida.

Se puede ver gratis en RTVE

'Brigada Central'

Un thriller policíaco, género que por aquel entonces se estilaba muy poco en el panorama televisivo español, que abordaba temas muy en boga en la época con un solvente reparto liderado por un inspirado Imanol Arias dando vida a un agente gitano, algo no muy bien visto por otros miembros de dicha etnia.

Se puede ver gratis en RTVE

'Cervantes'

Miniserie alrededor de la figura del mítico escrito de 'Don Quijote' para la que se realizó un notable esfuerzo, aunque eso no fuera suficiente para que un capítulo tan esencial en la vida del protagonista como la batalla de Lepanto no aparezca a la largo de sus nueve episodios.

Se puede ver gratis en RTVE

'Compañeros'

Una de las series de corte juvenil más míticas de la televisión española que además tuvo el honor de tener una película propia, toda una rareza en nuestro país. Puede que estén algo olvidados hoy en día, pero la historia de amor entre Quimi y Valle marcó a toda una generación.

Se puede ver gratis en Atresplayer

'Conquistadores: Adventum'

Reciente miniserie de Movistar+ que nos cuenta la historia del descubrimiento y la conquista de América de una forma neutra, sin decantarse por ninguno de los dos bandos, y con un gran despliegue técnico.

Se puede ver gratis en Youtube

'Crónicas de un pueblo'

La primera serie de Antonio Mercero para RTVE se centraba en el día a día de los habitantes de Puebla Nueva del Rey Sancho, un pueblo creado para la ocasión.

Se puede ver gratis en RTVE

'Cuestión de sexo'

Cada cual es libre de opinar lo que quiera sobre el activismo político de Guillermo Toledo, pero como actor demostró en sobradas ocasiones su talento, como en esta comedia coral emitida por Cuatro. Era una propuesta fresca y diferente que no rehuía los rodajes en exteriores ni abordar el humor de una forma más desenfadada.

Se puede ver gratis en Mitele

'Curro Jiménez'

El bandolero más popular de la televisión española con un trabajo legendario por parte de Sancho Gracia. Tampoco nos olvidemos José Sancho como El Estudiante, Álvaro de Luna como El Algarrobo o Eduardo García como El Gitano. Contó además con algunos de los directores más reputados de la época a lo largo de sus tres temporadas.

Se puede ver gratis en RTVE

'El comisario'

He de confesar que yo siempre fui más de 'Policías, en el corazón de calle' -no incluida aquí por no estar íntegra gratis en Atresplayer-, ya que estaba más orientada a la acción, pero fue la serie liderada por Tito Valverde la que consiguió asentarse durante más tiempo entre el público, en gran medida por su compacto reparto.

Se puede ver gratis en Mitele

'El internado'

Serie de misterio ambientado en el internado La Laguna Negra que sirvió como trampolín a varios jóvenes actores de nuestro país, además de demostrar la versatilidad de intérpretes más veteranos como Luis Merlo o Amparo Baró. Acabó desvariando un poco, pero el viaje mereció la pena.

Se puede ver gratis en Atresplayer

'El Pícaro'

Viajamos al siglo XVII para conocer la divertida historia de un pícaro que hace todo lo que está en su mano por sobrevivir. Un pretexto que Fernando Fernán Gómez supo exprimir a fondo, ya que él mismo la escribe, dirige y protagoniza.

Se puede ver gratis en RTVE

'El Quijote'

Miniserie de cinco episodios liderada por Fernando Rey que adapta la inmortal novela de Cervantes. RTVe realizó una notable inversión en 1991 para que fuera una versión a la altura de las circunstancias que quedó en manos de Manuel Gutiérrez Aragón.

Se puede ver gratis en RTVE

'Fortunata y Jacinta'

Adaptación en diez episodios de la aclamada novela de Benito Pérez Galdós con un lujoso reparto y un cuidado trabajo de producción, es una de las propuestas más destacadas de la época en la que RTVE más se preocupó por hacer llegar al público clásicos inmortales de nuestra literatura.

Se puede ver gratis en RTVE

'Historias del otro lado'

Antología que unía el thriller con el fantástico que corrió a cargo de José Luis Garcí. Algo olvidada en la actualidad, es una buena oportunidad para comprobar una faceta diferente del director de películas como 'Volver a empezar' o 'El abuelo'

Se puede ver gratis en RTVE

'Historias para no dormir'

Una antología esencial de la historia de la televisión española en la que Narcio Ibáñez Serrador demostró su gran manejo de los relatos de suspense. La mayor parte de ellas son adaptaciones de prestigiosos escritores que llevaban un paso más allá la moda por aquella época de mostrar obras de teatro en televisión.

Se puede ver gratis en RTVE

'Hospital central'

Un fenómeno que siempre viví un poco desde la distancia, pero con 20 temporadas es una de las series más longevas de nuestro país y el Doctor Vilches interpretado por Jordi Rebellón tono un icono de la ficción televisiva española

Se puede ver gratis en Mitele

Hostal Royal Manzanares'

Una de las series más populares de los 90 que tenía a Lina Morgan como principal reclamo para el público. Su viaje un tanto forzado a Madrid para alojarse en el hostal de su tía será el inicio de varias aventuras y múltiples vaivenes románticos con el personaje interpretado por Joaquín Kremel.

Se puede ver gratis en RTVE

'Isabel'

Notable adaptación de un episodio clave de la historia española con un reparto muy bien elegido -a algunos se les echa bastante en falta tras la primera temporada, la mejor de las tres- en el que sobresalía con luz propia el gran trabajo de Michelle Jenner dando vida a su protagonista.

Se puede ver gratis en RTVE

'Juncal'

Miniserie escrita y dirigida por Jaime de Armiñán que hoy en día seguramente levante más polémica que en 1989 ya que el mundo de los toros ocupa un papel esencial en la historia protagonizada por Francisco Rabal.

Se puede ver en RTVE

'La forja de un rebelde'

Adaptación de la novela autobiográfica de Arturo Barea en forma de miniserie de seis episodios con la presencia tras las cámaras del reputado Mario Camus -apenas seis años antes había realizado la esencial 'Los santos inocentes'-.

Se puede ver gratis en RTVE

'La huella del crimen'

Una obra esencial para los amantes de la crónica negra, ya que aquí se recrearon algunos llamativos casos criminales reales. Contaba además con un elenco de directores de primera línea y repartos habitualmente bastante certeros.

Se puede ver gratis en RTVE

'La pecera de Eva'

Telecinco ya sorprendió muchos años antes de 'La pecera de Eva' con 'El grupo', otra serie sobre la relación entre un terapeuta y sus pacientes, pero no ha habido forma da dar con ella, así que habrá que "conformarse" con una propuesta liderada por Alexandra Jiménez que se acerca más, salvando las distancias, a 'In Treatment'.

Se puede ver gratis en Mitele

'La Regenta'

Fernando Méndez-Leite se atrevió en 1995 a adaptar en tres episodios la celebrada novela de Leopoldo Alas 'Clarín'. Para ello contó con un cuidado reparto encabezado por Aitana Sánchez-Gijón y un equipo técnico de primera categoría gracias a los 500 millones de pesetas de presupuesto, todo un lujo por aquel entonces en España.

Se puede ver gratis en RTVE

'La vida en el aire'

Una serie que RTVE estrenó de tapadillo en 1998 en LA 2 y coincidiendo con la celebración del Mundial de fútbol, por lo que es probable que algunos ni siquiera se enterasen de su existencia hasta demasiado tarde. Y es una pena, porque es un retrato a tener en cuenta de la adolescencia de por aquel entonces.

Se puede ver gratis en RTVE

'Los desastre de la guerra'

Co-producción con Francia en la que Mario Camus relató lo sucedido en España en la Guerra de la Independencia contra el ejército napoléonico entre 1808 y 1814.

Se puede ver gratis en RTVE

'Los gozos y las sombras'

Otra adaptación en forma de miniserie de una de las novelas más importantes de la literatura española. En este caso se tomó como referente la popular obra de Gonzalo Torrente Ballester situada durante la II República y situada en una localidad gallega ficticia.

Se puede ver gratis en RTVE

'Los hombres de Paco'

Lo que empezó como una simpática comedia acabó evolucionando a un competente thriller -en su momento tuvo alguno de los mejores cliffhangers de la televisión nacional- que es cierto que se alargó más de la cuenta.

Se puede ver gratis en Atresplayer

'Los ladrones van a la oficina

Una de las mejores comedias televisivas españolas de los años 90, sobre todo por un impresionante reparto que cuenta con algunos de los mejores actores españoles de todos los tiempos. Vista hoy en día seguro que no es lo mismo, pero es imposible no mencionarla.

Se puede ver gratis en Youtube

'Los pazos de Ulloa'

Gonzalo Suárez se ocupó de llevar a buen puerto con bastante fidelidad los cuatro episodios que adaptaban el libro de Emilia Pardo Bazán sobre un cacique gallego a finales del siglo XIX.

Se puede ver gratis en RTVE

'Los serrano'

Una serie que quedó marcada para siempre por su delirante desenlace, pero lo cierto es que con anterioridad ya llevaba varios años dando bandazos. Eso sí, antes incluso dio pie a fenómenos puntuales como el grupo Santa Justa Klan y normalizó que se hablase del incesto con cierta naturalidad en la televisión nacional.

Se puede ver gratis en Mitele

'Makinavaja'

El cómic creado por Ivà ya había dado previamente el salto a la gran pantalla con dos simpáticas películas lideradas por Andrés Pajares. Aquí el papel principal quedó en manos de Pepe Rubianes ya que Pajares estaba ocupando con '¡Ay señor señor!'.

Se puede ver gratis en RTVE

'Motivos personales'

Una adictiva serie de suspense que se apoyaba principalmente en el eficiente trabajo de la mayor parte de su reparto y en unos guiones que sabían cómo mantener interesado al espectador, al menos durante su primera temporada. La segunda entrega del misterio de Laboratorios Acosta ya la disfruté menos.

Se puede ver en Mitele

'Pepa y Pepe'

Una comedia con la duración adecuada apoyada en un buen reparto en el que destacaba el encanto de la pareja formada por Tito Valderve y Verónica Forqué. Para conseguirlo, Manuel Iborra, creador de la serie, se centró simplemente en la vida doméstica de sus protagonistas, sin adornos raros para intentar llegar al mayor público posible.

Se puede ver gratis en RTVE

'Pepe Carvalho'

El célebre detective creado por Manuel Vázquez Montalbán contó aquí con su primera y recomendable encarnación televisiva protagonizada por Eusebio Poncela. Por desgracia, apenas se hicieron ocho episodios, ya que ese era el número de relatos inéditos que el escritor realizó entre 1980 y 1981.

Se puede ver gratis en RTVE

'Plutón B.R.B. Nero'

La singular serie de ciencia-ficción de Álex de la Iglesia que dio a conocer a Carolina Bang. Prometía mucho más de lo que acabó dando, pero merece ser rescatada del olvido en el que está cayendo.

Se puede ver gratis en RTVE

'Teresa de Jesús'

Miniserie de ocho episodios en los que Josefina Molina exploró desde el rigor la figura de Teresa de Jesús, sin que ello suponga en caer en lugares trillados que muchos esperarían de una propuesta así. Concha Velasco se luce como la protagonista, pero el resto del reparto también raya a un alto nivel.

Se puede ver gratis en RTVE

'Tristeza de amor'

Drama ambientado en el mundo de la radio sobre un espacio nocturno en el que coinciden dos locutores con un pasado complicado. Eso se aprovechaba para abordar tanto las relaciones personales entre los trabajadores como en indagar más en un medio de comunicación cuyos mejores años hace mucho que quedaron atrás.

Se puede ver gratis en RTVE

'Turno de oficio'

Acercamiento de corte realista -algo muy aclamado en su momento- al mundo de la justicia y la delincuencia en Madrid a través de tres abogados que trabajan en el servicio de justicia gratuito. Su estupendo reparto puso la guinda a una serie de Antonio Mercero que contó con una secuela años después.

Se puede ver gratis en RTVE

'Verano Azul'

Una serie legendaria que marcó a multitud de niños españoles a lo largo de diferentes épocas. El inolvidable Chanquete es lo que más perduró en la memoria del público, pero cuenta con una galería de personajes antológica.

Se puede ver gratis en RTVE