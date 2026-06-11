Este mítico anime noventero llega por primera vez a streaming. Una colaboración mágica entre X Japan y CLAMP que definió toda una época

Últimamente estamos en una racha buenísima en cuanto a animes clásicos que poco a poco se van recuperando para streaming, y Crunchyroll nos ha pegado una alegría esta semana recuperando una colaboración mítica. Se trata de un proyecto que en su momento fue directo a video y estaba completamente desaparecido de streaming: 'X² - Double X'.

Un pequeño tesoro por fin a nuestro alcance

'X', también conocido como 'X/1999' es una de las obras más peculiares del grupo de artistas conocidas como CLAMP. Un thriller de fantasía oscura que todavía está pendiente de conclusión y que sigue a un joven esper en cuyas manos está el destino de toda la humanidad.

El manga se empezó a publicar en 1992 y tuvo una película y una adaptación a serie de anime que se puede ver también en Crunchyroll, pero había una pieza del universo de 'X' que todavía andaba perdida. 'X² - Double X' fue una obra de unos 28 minutos que combinaba música de X JAPAN con arte del manga 'X/1999', uniendo ambos medios de manera orgánica y con un cierto hilo narrativo.

"En aquella época las colaboraciones entre las bandas de rock y el mundo del anime eran algo prácticamente inaudito", dijo YOSHIKI, el líder de X JAPAN a Anime News Network, pero que recuerda sentir que "esta colaboración tenía el potencial de convertirse en algo realmente especial.

'X² - Double X' incluyó los temas 'Silent Jealousy', 'Kurenai', 'Endless Rain' y 'X', escritos por YOSHIKI, y la banda y las mangakas eligieron el nombre para crear una experiencia conjunta con "una doble X", haciendo referencia al nombre de la banda y del manga. La OVA se lanzó en 1993 en VHS y se agotó rápidamente, con lo que se convirtió inmediatamente en un objeto de coleccionismo muy valioso.

Ahora tenemos esta curiosa colaboración disponible en el catálogo de Crunchyroll. Aunque por desgracia no se trata de una remasterización sino de un reescalado, es un anime único producida por Madhouse, el estudio detrás de 'Frieren: Tras finalizar el viaje' y dirigida con Rintaro, con un estilo que capturaba perfectamente la esencia de los animes noventeros. Un anime único en muchos sentidos que abrió el camino para las siguientes grandes obras de estas creadoras y ayudó a definir toda una era.

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