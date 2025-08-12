La temporada 2 de 'Dandadan' se inspiró en una icónica banda de rock japonés para uno uno de sus momentos más épicos. El homenaje le puede salir caro

El último capítulo de 'Dandadan' ha sido una fantasía que nos deja por fin a las puertas de resolver la situación de Jiji y su Mal de Ojo con un exorcismo de por medio. Y es que Seiko recurrió a HAYASii, un grupo de heavy metal que ahuyentan espíritus malvados con su música.

A muchos fans no se les ha pasado el parecido entre HAYASii y la icónica banda japonesa X Japan. Y aunque parece que los miembros de la banda están encantados con el homenaje, Science Saru podría haberse metido en problemas legales.

Mejor pregunta antes

"Hunting Soul" es el tema que HAYASii interpreta en el anime de 'Dandadan', compuesto por el guitarrista Marty Friedman de Megadeth y el compositor Seiichi Nagai. El propio Friedman ha reconocido que el tema siempre se ideó como un guiño a la música de X Japan y guarda una gran semejanza con su tema "Kurenai", así que accidentalmente podría haber infringido su copyright.

Yoshiki, líder y batería de X Japan, ha confirmado a través de redes sociales que le hizo gracia el homenaje en 'Dandadan', pero que la cosa ha cambiado cuando sus abogados se han puesto en contacto con él para informarle de la posible infracción.

"Cuando lo escuché por primera vez pensé que era gracioso y me reí, pero luego me contactaron mis abogados. Existe la posibilidad de una infracción de derechos de autor, me pregunto qué pasará ahora", escribió Yoshiki en X (Twitter). "Para todo el mundo, cuando se trata de este tipo de cosas, es mejor contactar siempre con todas las partes relevantes".

No es la primera vez que hay este tipo de tributos y homenajes a X Japan. Pero según explicó Yoshiki en estos casos se contactó con sus representantes o con Sony Media Publishing, los actuales propietarios de "Kurenai", para que todas las partes involucradas se asegurasen de que no había ningún tipo de infracción. Y que él, a a pesar de ser el compositor, tiene que pedir la aprobación de los estudios para usar el tema.

Es cierto que "Hunting Soul" de HAYASii (e incluso el diseño de la propia banda) se podría considerar una parodia... Además de que el tema también fue producido desde Sony, con lo que se estarían demandando a sí mismo. Pero con lo estrictas que son las leyes de copyright en Japón, cualquier cosa puede pasar.

Esperemos que la cosa no vaya a más para Science Saru y 'Dandadan', especialmente ya que al propio Yoshiki no parece haberle sentado mal el guiño.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | 'Dandadan' tiene uno de los romances más divertidos del anime pero no fue fácil. A su autor le obligaron a leer más de 100 mangas shojo, a ver si aprendía algo