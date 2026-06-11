A 'Avatar' no dejan de caerle palos. Primero se filtra la película de 'La leyenda de Aang' y ahora sufre una nueva cancelación: "Estamos luchando por la franquicia"

La verdad es que 'Avatar: La leyenda de Aang' lleva unos meses intensitos. Porque por un lado la buena noticia es que la serie de acción real de Netflix regresa este mismo mes, el próximo 25 de junio, pero en su frente animado no hace más que recibir palos.

Para finales de este año podemos esperar una película animada con Aang y compañía como adultos, pero resulta que primero Paramount canceló su llegada a cines para lanzarla directamente a streaming... Y para colmo encima la película terminó filtrándose al completo en internet.

No hay dos sin tres

Por si fuera poco, a Aang le ha caído otro golpe: se ha cancelado el videojuego de alto presupuesto ambientado en el mundo de 'Avatar', un RPG que nos dejaría meternos en la piel de un Avatar pasado y que prometía ser una de las historias más emocionantes de la franquicia.

Bryan Konietzko, el co-creador de la serie original, ha roto su silencio estos días sobre todos estos golpes, reaccionando a las filtraciones y a la cancelación... Aunque según él, se trata más de "un contratiempo" que de una cancelación real y la franquicia aún tiene mucho material que ofrecer.

"Esta imagen es también una ilustración de mi, tras las bambalinas todos los días, trabajando en nuevos contenidos de 'Avatar', luchando por la franquicia de 'Avatar', lidiando con los líos que dejan los ladrones, sin la libertad para poder hablar de nuestros problemas y nuestras quejas en las redes sociales", escribió Konietzko en Instagram junto a una ilustración de la banda sonora de la serie.

"Y a pesar de lo que esté parloteando todo el mundo, ese videojuego tan grande, cuya premisa fue cosa mía, no ha sido "cancelado". ¿Ha experimentado un revés? Sip. Estas cosas no son fáciles, nada de esto lo es. ¿Va a pasar? Esperemos que sí. ¿Será mejor después del reset? Si de mi depende, definitivamente. Todo esto es muy frustrante, para vosotros y mara mi, pero si podéis ignorar a las cotorras y aguantar un poco más, tendremos muchas noticias oficiales que compartir pronto..."

Konietzko ha dejado caer que nos veremos pronto en la San Diego Comic-Con, así que podemos ir apuntando hacia el evento que se celebra en California entre el 23 y el 26 de julio para más noticias de la franquicia. Como dice el co-creador de 'Avatar', están trabajando en muchas cosas nuevas, entre ellas la nueva serie 'Avatar: Seven Havens' y más películas animadas... Así que esperemos que ya se haya acabado la mala racha y solo nos traigan buenas nuevas.

En Espinof | 'La leyenda de Aang', las 5 cosas que más me gustan de la adaptación de 'Avatar' en Netflix, y las 5 que no me acaban de convencer

En Espinof | La serie animada que debes ver si te ha gustado 'Avatar'. Una épica de fantasía disponible en Netflix de los creadores de 'La leyenda de Aang'