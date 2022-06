'Avatar: The Last Airbender' regresa con tres nuevas películas de animación: los creadores de la serie están a bordo y más detalles de los nuevos proyectos de la saga

Ya sabemos que Netflix anda preparando su propia versión en acción real de 'Avatar: The Last Airbender'... y que los creadores de la serie animada original salieron tarifando con la plataforma por diferencias creativas. Hace más de un año que Bryan Konietzko y Michael DiMartino revelaron que habían fundado su propio Avatar Studios para trabajar en proyectos sobre el universo animado, y por fin sabemos qué se ha estado fraguando durante este tiempo.

Tres nuevas películas para tres nuevas historias

Según reporta Deadline, Konietzko y DiMartino continuarán expandiendo el mundo de la serie con tres nuevas películas producidas junto a Paramount y Nickelodeon. Durante el Festival de Cine de Animación de Annecy se ha confirmado que cada una de estas películas se centrarán en** Kyoshi, Zuko y Korra**, respectivamente.

La primera película a la vista se centrará en la Avatar Kyoshi y se estrenará en 2024. En principio, y con todo el sentido del mundo, será una precuela de la serie original y todavía no se han confirmado más detalles sobre la trama ni el reparto, pero es posible que adapte parte de los libros 'Rise of Kyoshi'.

Sí se ha confirmado que Lauren Montgomery será la directora de la cinta sobre Kyoshi. Montgomery ya ha dirigido anteriormente en 'Voltron: Legendary Defender', 'Scooby-Doo! Mystery Incorporated' y 'Young Justice'. Además, es una vieja veterana y conocida de la serie original de 'Avatar', ya que trabajó como artista de storyboard en la serie original.

"Mientras los creadores originales Mike y Bryan expanden el universo de 'Avatar' con nosotros, queremos mantenerlo todo en la familia con Lauren trayendo ese mismo hermoso y experimentado trabajo que ya realizó en la serie original al dirigir la próxima película", ha dicho Ranmsey Nato, el Presidente de Animación y Desarrollo en Paramount Animation y Nickelodeon.

Siguiendo el calendario previsto, la película de Zuko se lanzaría en 2025 y la de Korra en 2026. Si finalmente la película sobre Kyoshi adapta material de sus libros, no habría que descartar que las siguientes también adapten los cómics que han seguido expandiendo las tramas de 'Avatar: The Last Airbender' como 'Avatar: The Legend of Korra' una vez terminadas las series de animación.