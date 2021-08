‘Avatar: The Last Airbender’: Netflix anuncia el reparto y los primeros detalles de la serie en acción real basada en ‘La leyenda de Aang’

Si después de la abominable adaptación firmada por M. Night Shyamalan bajo el título de 'Airbender, el último guerrero' en 2010 no habéis cogido un pánico atroz a las adaptaciones en acción real de series de animación prestigiosas, puede que la noticia que os traigo a continuación sea de vuestro agrado; porque Netflix acaba de anunciar los nombres que encabezarán el reparto de 'Avatar: The Last Airbender'.

Segunda oportunidad

Hace cosa de tres años supimos que Netflix daría una nueva oportunidad a 'La leyenda de Aang' con una serie live action pero, desde entonces, la única información que ha trascendido sobre el proyecto ha sido el abandono de los creadores del show original por diferencias creativas con el estudio. Ahora, por fin, hemos podido comprobar que la producción sigue viva y coleando.

Según ha trascendido, Gordon Cormier —'Apocalipsis'— será el encargado de dar vida a Aang, el protagonista de la función, descrito por la Gran N como "un niño valiente y divertido de doce años que resulta ser el Avatar, maestro de los cuatro elementos y guardián del balance y la paz en el mundo. Aang es un héroe reacio que se esfuerza por lidiar con la carga de sus deberes mientras se aferra a su naturaleza audaz y traviesa".

Junto a Cormier, Kiawentio —'Beans'— dara vida a la maestra agua Katara; Ian Ousley —'Physical', 'Por trece razones'— se pondrá en la piel del sarcástico e ingenioso hermano de Katara; y Dallas Liu —'PEN15', 'Shang-Chi' se encargará de manejar los poderes de Zuko, un maestro fuego Príncipe Heredero de la Nación del Fuego, actualmente en el exilio en busca del Avatar.

En lo que respecta al equipo técnico y creativo, Albert Kim —'Sleepy Hollow'— escribirá la adaptación y servirá de showrunner bajo el ala de los productores ejecutivos Dan Lin, Lindsey Liberatore, Michael Goi y Roseanne Liang. La dirección correrá a cargo de Jabar Rasiani, Michael Goi —'The Rookie'— y Roseanne Liang —directora de la divertidísima 'Pasajero oculto'—.

Por el momento no han trascendido detalles sobre la sinopsis o una fecha potencial de estreno de 'Avatar: The Last Airbender'. A día de hoy, sólo puedo decir que no tengo demasiadas esperanzas puestas sobre ella, pero sí toda la curiosidad del mundo y las ganas de llevarme una, con suerte, agradable sorpresa. Estaremos al corriente de cualquier tipo de novedad al respecto.