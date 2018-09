‘Avatar: The Last Airbender’ tendrá serie de acción real: Netflix anuncia una nueva adaptación del éxito de Nickelodeon

Puede que a los seguidores de la serie de animación creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, aún les duela la puñalada en el costado que fue la adaptación a imagen real de 'Avatar: The Last Airbender' que dirigió M. Night Shyamalan bajo el título de 'Airbender, el último guerrero'.

No obstante, todos esos decepcionados —y con razón— podrán quitarse el mal sabor de boca gracias a Netflix, porque en la compañía de streaming han vuelto a abrir la billetera para poner en marcha una nueva adaptación live action de la serie de animada original de Nickelodeon que contará con DiMartino y Konietzko como showrunners y productores ejecutivos.

La noticia de esta nueva producción que Netflix desarrollará en colaboración con Nickelodeon y cuyo rodaje debería iniciarse a lo largo de 2019, ha llegado acompañada del concept art que preside estas líneas —firmado por el ilustrador John Staub—, y de las siguientes declaraciones de los máximos responsables del proyecto.

"Nos entusiasma tener la oportunidad de dirigir una adaptación de Avatar: La leyenda de Aang con actores de carne y hueso. Es emocionante poder hacer realidad el mundo de Aang con las ideas cinematográficas que siempre soñamos y con un elenco multicultural y diverso. Es una oportunidad única para seguir desarrollando el trabajo excepcional de la animación original y de ir más allá con los personajes, la historia, la acción y la creación de mundos imaginarios. En Netflix están comprometidos al cien por cien con nuestra visión creativa, nos sentimos muy agradecidos de colaborar con ellos".

Queda por ver ya no sólo si esta nueva adaptación de 'Avatar: The Last Airbender' logra quitar la espina clavada que nos dejó a muchos la aproximación al material original del director de 'El sexto sentido', sino también si esta nueva aventura de Netflix conseguirá cosechar un éxito tan arrollador —y multimillonario— al nivel del que alcanzaron la serie animada y el cómic que dieron lugar al fenómeno.