Solo dura 5 horas y es un anime imprescindible: este onírico thriller psicológico fue la única serie que nos dejó el director de 'Paprika' y 'Perfect Blue'

Cuando en 2010 fallecía prematuramente a los 46 años Satoshi Kon, el cine y la animación perdieron a un creador único en su especie, dejándonos cuatro películas inolvidables ('Perfect Blue', 'Paprika', 'Millenium Actress' y 'Tokyo Godfathers') y esta serie. 'Paranoia Agent' ('Mousou Dairinin') fue la única incursión de Kon en el formato serie y en sus 13 episodios cristalizó todas sus obsesiones.

Cuidado con el Chico del Bate

Tsukiko es una diseñadora gráfica que ha creado a Maromi, una popular mascota que triunfa en todo tipo de merchandising. Sin embargo, la joven está pasando por una depresión al ver que sus compañeros de trabajo la rechazan y su jefe la presiona para crear un nuevo personaje de éxito. Una noche, Tsukiko es atacada por el Chico del Bate, un niño misterioso que golpea a la gente que se encuentra al límite. La policía empieza a investigarlo aunque cada nueva pesquisa sea más incomprensible que la anterior...

Sin duda, estamos ante un anime de Satoshi Kon porque vemos en él muchos de los rasgos que caracterizan su cine: personajes complejos y atormentados, temas espinosos tratados de forma cruda, imágenes oníricas y esa sensación de no poder diferenciar el sueño de la realidad.

Se nota la plena libertad creativa del cineasta en la serie, ya que hace lo que quiere con los géneros y la estructura. Todo empieza como un drama intimista, metiéndonos en la cabeza de esa joven deprimida incapaz de lidiar con su situación actual. Luego da paso al terror, con esa figura inexplicable que es el Chico del Bate, y después añade elementos de thriller policíaco con la incorporación de los investigadores.

¿Realidad o paranoia?

Su estructura también se sale de lo normal: si bien los cinco primeros capítulos siguen una desarrollo similar (se presenta un personaje y sus problemas, luego ataca el Chico del Bate), los siguientes son un cambio radical, mostrando situaciones aparentemente desconectadas de lo que hemos visto hasta ahora, con el nexo de que aparece el Chico en algún momento. Para luego concluir en unos últimos capítulos donde todo explota y cuesta diferenciar qué es real y qué no lo es, o si acaso importa.

Aunque parezca caótico, todo tiene un porqué. A través de estas historias engañosamente autoconclusivas, Kon construye un retrato cínico de los males que aquejan a los seres humanos y a nuestra sociedad: desde el consumo exacerbado a nuestra excesiva dependencia de las nuevas tecnologías y la sensación de alienación que producen.

Sin duda, el anime hace honor a su título porque es capaz de hacerte experimentar esa constante paranoia, manteniendo la tensión todo el rato por el temor de que aparezca el Chico del Bate en cualquier momento y te hace dudar de la percepción de cada personaje.

Desde luego, hay que verlo con la mentalidad de que es una obra que transita entre ambos mundos, la realidad y el de los sueños. Si lo que buscáis es una historia que te explique todo y te aclare hasta el último cabo suelto, buscad en otra parte. Al igual que en sus obras cinematográficas, Kon entiende al espectador como una pieza más de la experiencia audiovisual y deja muchas cosas a la interpretación para que cada persona saque sus propias conclusiones.

En resumidas cuentas

Con 'Paranoia Agent', Satoshi Kon dió rienda suelta a su creatividad mezclando drama, thriller, terror e imágenes oníricas, dando como resultado una obra única y especial, que se ha ganado a pulso la etiqueta de "anime de culto". Hay que venir preparado para la experiencia, porque es de esos que no te da todo mascado, además de que no tiene miedo en explorar la cara más desagradable de las personas. Si lo que buscáis es algo que no se parezca a nada de lo que hayáis visto, lo encontraréis aquí. Está editada en formato doméstico y si queréis verla en streaming la tenéis en Filmin.