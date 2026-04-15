Ni en cines ni en streaming. La película de 'Avatar: La leyenda de Aang' se filtra al completo meses antes de su estreno y deja un futuro incierto para la franquicia

En los últimos años parecía que el universo de 'Avatar: La leyenda de Aang' había cogido ritmo para resurgir de sus cenizas. Entre el live action de Netflix, la nueva serie animada y varias películas para cine en marcha, los fans de 'Avatar' estaban dando palmas, pero ahora la franquicia se ha llevado otro revés.

Sálvese quien pueda

Los creadores de 'Avatar' tienen varias películas planeadas y la primera iba a centrarse en Aang, Katara, Sokka, Toph y Zuko como jóvenes adultos, unos diez años después del final de la serie original. Originalmente se iba a estrenar en cines por todo lo alto, pero hace unos meses se confirmó que finalmente llegaría directamente a streaming el 9 de octubre de 2026.

Ahora, siete meses antes de su estreno, la película de 'Avatar: La leyenda de Aang' ha sido filtrada al completo. No se ha confirmado el origen de la filtración, pero parece que habría sido por un hackeo a los servidores de Paramount o Nickelodeon.

El usuario de X que empezó a compartir la película filtrada dijo en un primer momento que "alguien se la había enviado por error", aunque llegó a amenazar desde su cuenta con retransmitir toda la película en un streaming si no se publicaba un tráiler de manera oficial. Y se ve que cumplió sus amenazas, porque desde entonces los links y torrents no han dejado de pulular por la red.

Parece que la situación se ha ido controlando un poco y se han derribado links de descarga e imágenes filtradas con denuncias de copyright...Así que, en cierto modo, se ha verificado que el material filtrado era real y pone de manifiesto lo frágil que es la seguridad digital para ciertas cosas.

En cualquier caso, el daño ya está hecho. La película de 'Avatar: La leyenda de Aang' ya habría sido completada hace unas semanas, con lo que el material que anda circulando ni siquiera está pendiente de retoques, sino que muy posiblemente es el corte final destinado primero a cines, y luego a streaming. Y, desde luego, plantea un problema muy gordo para el futuro de la franquicia.

Además de esta primera película con Aang, también está en marcha una película sobre Korra y otra sobre Kyoshi. Aunque finalmente la película se quedase en streaming y no fuese a contar con los números en taquilla, de su éxito depende que el resto de producciones salgan adelante, y cómo. Si cuando se estrene oficialmente la película de 'Avatar: La leyenda de Aang' en Paramount+ su público ya no está interesado, quizás se cierre el grifo a futuras películas.

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