El inexplicable cambio de 'Toy Story 5' en España que ha roto con 32 años de continuidad en la saga y causando la ira de los fans de Disney

Todos sabíamos que 'Toy Story 5' iba a ser una película de adioses en el doblaje español. Al fin y al cabo, el gran José Luis Gil no se ha recuperado del ictus que le sufrió en 2021 y, por tanto, es imposible que vuelva a ser Buzz Lightyear. Sin embargo, Disney ha acometido un cambio que ha dejado a los fans sin capacidad de reacción: Woody también tendrá una voz diferente. Y aquí sí que no hay excusa posible.

Hay otro actor en mí

Óscar Barberán, que lleva interpretando al personaje desde 'Toy Story', ha sido desplazado, y ahora será doblado por Toni Mora. Hay que resaltar que Barberán sigue en activo a sus 58 años, y, de hecho, su último trabajo es de este mismo año, donde dobló a Keanu Reeves en 'Outcome', la película de Apple TV+. Las redes de Disney se han llenado con el hashtag #OscarEsWoody, pero lo cierto es que antes de ir a las armas deberíamos saber el motivo real del cambio, que, de momento, no se ha filtrado.

Se puede intuir, conste, porque en 2019, en el estreno de 'Toy Story 4', ya vivimos problemas similares. Por aquel entonces, como explicaba El País, al actor le ofrecieron cerca de 1000 euros brutos por volver al papel de una película que iba a recaudar millones, y, de hecho, el primer tráiler estuvo doblado por alguien más. Barberán estuvo a punto de quedarse fuera de la cinta: "Yo propuse una cifra hace tiempo para estar en la película, y no he recibido respuesta", comentaba entonces.

Al final, la sangre no llegó al río y el actor volvió a ser Woody una vez más. Pero ahora, a tan solo 18 días del estreno de 'Toy Story 5', parece bastante claro que es imposible que Barberán vuelva a uno de sus papeles más icónicos. Si causará un boquete en la taquilla hispana de esta quinta entrega o quedará en mera anécdota, está aún por ver. "Hay una serpiente en mi bota" solo tiene una voz posible, se pongan como se pongan.

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