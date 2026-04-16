Ni Keanu Reeves ni Martin Scorsese son suficientes para levantar esta descontrolada parodia. Una película sobre Hollywood que está arrasando en streaming

La sátira de Hollywood contra sí misma es un doble filo constante, que siempre corre el riesgo de ser demasiado ensimismada para un público que no está muy al corriente de los tejemanejes diarios en la industria y el famoseo. Es cierto, eso sí, que cuando sale bien quedan algunos clásicos muy recuperables.

Ahora mismo ‘The Studio’ es una de las mejores series de los últimos años por esa manera de equilibrar la parodia de sí misma y el café para cafeteros con tener habilidad para hacer reír a cualquiera. Es irónico que en la misma plataforma salga también una película como ‘Outcome’ y salga un resultado tan opuesto.

Cazando un vídeo

Keanu Reeves protagoniza esta comedia dirigida por Jonah Hill en la que ha tirado a lo fuerte de su agenda de conocidos de Hollywood, un gran contraste con su debut íntimo ‘En los 90’. Un descontrolado absurdo que está arrasando como la película más vista en la plataforma de streaming de Apple TV, aunque lo consiga a base de reclamos.

Justo cuando estaba preparándose para su gran regreso y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, la estrella de cine Reef Hawk se enfrenta a una amenaza desconocida. Un supuesto vídeo corre el riesgo de filtrarle, aunque se desconoce el contenido del mismo. Es por ello que Reef deberá disculparse con todos aquellos a los que agravió en el pasado en su ascenso a la fama.

Había muchas direcciones por las que tirar con esta premisa, desde algo más ansioso como muchos ejercicios recientes de thriller con comedia hasta algo más sentimental que haga más digerible al espectador dramas que le pillan muy lejanos. Hill amaga puntualmente con esos tramos, incluyendo la escena más notable donde aparece un Martin Scorsese que muestra de nuevo que es un actor fabuloso además de un cineasta de leyenda.

‘Outcome’: reunión de amiguetes

Pero es algo muy puntual, igual hasta demasiado para justificar meterse en una película que opta por la comedia más descontrolada. Hill intenta recuperar esa improvisación excesiva e incorrecta de las películas abrasivas que protagonizaba a comienzos de siglo, pero todo en un tono tan chillón como la fotografía que elige.

Hacer esto con semejante catálogo de estrellas que, en su mayoría, no se parodian a sí mismas, queda como un jugueteo de amiguetes que se vuelve muy cargante muy rápido. Hay poco que trazar sobre control de riesgos y cultura de cancelación, y hasta se queda corta en intentar parecer un estudio de una estrella como Keanu Reeves. Es uno de los estrenos más desconcertantes de lo que llevamos de año.

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