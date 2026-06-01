'Boku no Hero Academia' suma más capítulos en Netflix. Una maratón superheróica para ponernos casi al día con el final del anime

Hasta hace nada era sorprendentemente complicado poder ver 'Boku no Hero Academia' en streaming. Porque, a pesar de que estaba disponible en varias plataformas, algunas temporadas estaban ilocalizables o teníamos que ir saltando entre varios servicios de streaming para poder ver el anime al completo.

A lo largo del año pasado la situación fue mejorando y por fin tenemos el anime al completo en Crunchyroll, pero ahora seguir la historia de Deku se ha vuelto todavía más fácil.

La hora de los héroes

En Netflix por fin se habían ido recuperando las primeras temporadas de 'Boku no Hero Academia', aunque hasta el momento seguía perdida la sexta temporada del anime. A partir de hoy 1 de junio la situación se ha solucionado y ya podemos ver todas las temporadas 1 a 7 completas en la plataforma.

También se ha agregado al catálogo de Netflix la película 'Boku no Hero Academia: You're Next', la cuarta y por el momento última de la saga. Hasta hace nada tan solo estaba disponible en Crunchyroll, pero también se ha vuelto más accesible al saltar a otro servicio.

Ahora bien, todavía quedaría pendiente la octava temporada de 'Boku no Hero Academia', que tan solo consta de 11 episodios y un especial pero supone el final definitivo del anime. Ese se lo sigue guardando en exclusiva Crunchyroll por ahora, aunque viendo el salto de licencias recientes es más que posible que más adelante estos capítulos finales también lleguen a Netflix.

Mientras tanto tenemos en Netflix 159 episodios de anime y siete temporadas con las que ir poniéndonos al día con todo 'Boku no Hero Academia', con tanto en versión original como con doblaje en castellano (a excepción de la temporada 7). Una maratón superheróica que da mucho de sí.

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