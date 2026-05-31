Una de las películas de ciencia ficción más entretenidas de este siglo, un espectacular anime de fantasía épica y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de mayo de 2026

En Espinof no podíamos permitir que un mes llegue a su fin sin hacer nuestro ya tradicional repaso a los mejores lanzamientos en formato físico de estos últimos días. La selección incluye esta ocasión 7 estrenos imprescindibles de cine en casa, entre las que he incluido opciones para todos los gustos.

Os recuerdo que ya hicimos artículos individuales tanto del steelbook de 'El club de la lucha' como de la edición coleccionista de 'Speed Racer', por lo que ambas han quedado fuera de los títulos incluidos. Y además hay varias menciones especiales para complementarlo todo aún más. Sin más decir, vamos allá.

'091, policía al habla'

El cine negro español es un gran desconocido para muchos amantes del séptimo arte y siempre será una buena noticia que se vayan recuperando esos títulos de los años 50 y 60 para que consigan la difusión que se merecen. En esta ocasión toca uno dirigido por José María Forqué y en su reparto destacan nombres como Tony Leblanc o José Luis López Vázquez. Por desgracia, no se incluye ningún extra reseñable. Os costará 17,99 euros

'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow'), steelbook

Una garantía de buen cine de entretenimiento liderado por Tom Cruise y Emily Blunt. Llevamos ya más de 10 años esperando una secuela que cada vez para vez que nunca veremos, pero siempre nos quedará este espectáculo palomitero de primero que presenta ahora un precioso steelbook hasta ahora inédito en España -sí que se había comercializado ya en otros países-. La única novedad de la edición era esa, pero cualquier oportunidad es buena para volver a recordar lo bien que se lo puede pasar uno con ello. Por 29,95 euros será vuestra.

'Cumbres borrascosas' ('Wuthering Heights'), en UHD

La película romántica más comentada del año fue un éxito en cines y también ha arrasado en streaming. Ahora ha llegado el momento de ir un paso más allá para aquellos que quieran disfrutar con ella con la mejor calidad posible. Además, ojo al muy detallado audiocomentario a cargo de Emerald Fennell que no se deja nada en el tintero Te gustará más o menos su visión, pero se nota que no es algo que fuera haciendo sobre la marcha. También se incluyen tres featurettes -aquí podéis ver totalmente gratis una de ellas- por encima de la media de lo habitual en estas piezas breves, pero que palidecen en comparación al audiocomentario. Os costará 26,95 euros, siendo extraño que Warner no se haya animado a lanzarla también en steelbook.

'Hamnet' en UHD

Una de las grandes sensaciones de los últimos Óscar. Es cierto que se tuvo que conformar con una única estatuilla, la de mejor actriz para Jessie Buckley, pero este drama poderosísimo que mezcla realidad y ficción es uno de los largometrajes imprescindibles del año.

Universal seguro que ha tenido eso en cuenta en sus esfuerzos para ofrecer una edición en 4K casi de referencia, donde la única pega es que no se incluya una cantidad más generosa de extras. Eso sí, el audiocomentario de Chloé Zhao es imprescindible, pues tiene tiempo para abordar temas más generales sobre lo que quiere transmitir con la película con otros más concretos, desde aspectos más técnicos hasta el margen que se dio a los actores para encontrar realmente lo que quería transmitir en cada escena. Por 26,95 euros será vuestra.

'La boda de mi mejor amiga' ('Bridesmaids') en UHD

Una de las comedias más divertidas de lo que llevamos de siglo da el salto al 4K con motivo del 15 aniversario de su estreno. La mejora es indiscutible en el apartado audiovisual -aunque en lo sonoro solamente hay cambio real en la pista en versión original-, más que suficiente para justificar su compra, pero sí se echa de menos algún extra nuevo, pues aquí habría venido de lujo una pieza retrospectiva reuniendo al reparto. Sale a la venta al precio de 21,95 euros

'Scarlet' ('Hateshi naki Sukâretto') en UHD

Las últimas películas de Mamoru Hosoda solían llegarnos de la manos de A Contracorriente Films con ediciones de auténtico lujo en blu-ray. Sin embargo, 'Scarlet' tiene el sello de Sony, quien se ha esmerado menos en los contenidos adicionales -no llegan ni a 20 minutos los incluidos aquí., pero el salto al 4K siempre se agradece y permite disfrutar de ella con la mejor calidad audiovisual posible, haciendo casi inimaginable que más adelante se lance otra edición que mejore lo de aquí. La edición sencilla en 4K sale por 26,95 euros, pero si queréis esmeraros un poco, también tenéis el steelbook por 34,95 euros

'Send Help (Enviad Ayuda)' en UHD

El ansiado regreso de Sam Raimi al cine de terror se convirtió en una de las mejores películas de lo que llevamos de año, siendo para ello decisiva la aportación de Rachel McAdams en el papel principal. La guinda es una edición en 4K impecable, pues es cierto que hay varias de esas featurettes que no aportan demasiado, pero también un audiocomentario a cargo de Raimi con la productora Zainab Azizi y, sobre todo, una alucinante selección de más de 20 escenas eliminadas y extendidas que suman más de una hora de metraje. Menudo regalo. Por 26,99 euros será vuestra.

Menciones especiales: Colección 'Noche en el museo', 'Señora Doubtfire' y steelbooks de 'Atrapado por su pasado' y 'Ha nacido una estrella'

Divisa recupera la trilogía de aventuras protagonizada por Ben Stiller que llevaba un tiempo descatalogado. Convincente cine para disfrutar en familia, redondeándolo con los extras incluidos que brillan por su ausencia en Disney+, donde su calidad visual también es sensiblemente inferior. Os costará 29,99 euros

Una de las comedias más recordadas de Robin Williams por fin vuelve a estar disponible para aquellos que dejaron para más adelante el comprarla cuando Fox la editó por primera vez. El disco es el mismo, incluyendo unos extras entre los que no podéis dejar pasar de largo la generosa dosis de escenas eliminadas y extendidas. Por 14,99 euros os haréis con ella.

La obra maestra de Brian de Palma protagonizada por Al Pacino ya había tenido una edición anterior en caja metálica, pero no me he podido resistir a destacar el lanzamiento de este nuevo steelbook bastante diferente al anterior. Aquí todo el peso recae sobre Pacino -en el anterior también se veía a Sean Penn en la imagen delantera-, siendo una opción genial para quienes se quedasen sin el anterior. Eso sí, toda la novedad es el steelbook. Se queda en 29,95 euros.

Bradley Cooper estuvo muy inspirado en su primer trabajo como director, ofreciendo además una gran actuación liderando el frente a una también muy inspirada Lady Gaga. Todo un bombazo en su momento, lo cierto es que ya tuvo una edición anterior en blu-ray con el mismo diseño de steelbook y también había sido editada ya en UHD. Aquí encontraréis todo reunido para haceros con la edición definitiva de esta querida película. Podéis conseguirla por 29,99 euros

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