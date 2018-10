'Ha nacido una estrella': Lady Gaga y Bradley Cooper brillan en un emocionante musical

Existe una clara tendencia a despreciar los remakes antes de verlos. Es cierto que la obra original puede incluso ser una obra maestra y que uno considere que es literalmente imposible mejorarla, pero también hay que aceptar que la mayoría de las historias se pueden contar de otra forma. Luego es cierto que unos cuantos no merecen la pena, sea por intentar ser meros clones sin personalidad o directamente desastres que hunden todas las posibilidades el material de partida.

En el caso de ‘Ha nacido una estrella’ ya habíamos podido ver dos remakes de la cinta dirigida por William A. Wellman en 1937 y seguro que todos tienen su favorita, pero a lo largo de los años había quedado claro que era una historia que podía contarse de nuevo y mantener toda su fuerza. Ahora ha sido Bradley Cooper quien ha querido volver a contarla, basándose más en la versión de 1976 que en las anteriores, y el resultado es un musical de primer nivel.

Funcionando como un reloj

Jackson Maine, una estrella de la música, visita un bar porque quiere alargar más la noche en lugar de volver a casa y allí conoce a Allie, una cantante desconocida que no llegó a recibir la oportunidad que merecía su talento por culpa de su aspecto físico. No tarda en surgir la química y él le da la primera oportunidad de actuar delante de público en una de las mejores escenas de la película, pero no nos adelantemos más.

Para ser la ópera prima como director de Bradley Cooper sorprende el minucioso trabajo de puesta en escena, sabiendo cómo captar al mismo tiempo la fuerza y la magia de una actuación por lo que transmite al público, pero sin dejar nunca de lado la intimidad de la misma y cómo eso se refleja en sus intérpretes. Eso es algo que ya vemos en el inicio de la película con la actuación de Jackson antes de que su maltrecha situación física y emocional entre en escena.

En ningún momento se nos esconden los problemas con el alcohol y las drogas de él, pero eso no impide que Cooper sepa reflejar muy bien el cambio interior de su personaje cuando conoce a Allie. Eso es algo que se nos recordará expresamente en varios momentos como cuando otro personaje comenta que hacía mucho que no actuaba así o mostrando al propio Jackson volviendo a la bebida cuando las cosas no salen como él desea.

Esos detalles, que perfectamente podría haber sido redundantes, ayudan a Cooper a ir guiando la evolución de la historia hacia donde sabemos que está encaminada, pero lo hace de tal forma que no nos resulta un viaje tan conocido que perdemos interés en el mismo. Es verdad que su efectivo trabajo de dirección ayuda, pero la clave está en los dos protagonistas y cómo logran transmitir al espectador todas las emociones por las que sus personajes van pasando.

‘Ha nacido una estrella’ es estupenda

Ahí la gran revelación de ‘Ha nacido una estrella’ es Lady Gaga, quien borda en todo momento su personaje y lo hace con una maravillosa naturalidad no ya para que te la creas en su personaje, sino para que incluso te parezca que se funda con Allie. Desde su inocencia inicial hasta la estrella en la que se convierte, va pasando por un proceso de aumento de confianza que nunca resulta forzado y que ella sabe cómo reflejar de forma impecable en su actuación.

Esa luz que presenta Allie también provoca cambios en Jackson, un artista pasado de vueltas que en todo momento estás deseando que alcance la anhelada redención. Cooper capta con acierto esos demonios personales sin dejar nunca de lado la faceta externa encantadora del personaje. Para todo esto opta por centrarse más en los momentos íntimos, ya sea con ellos dos a solas, con el padre de ella o no mucho más.

Eso redunda en que los momentos más multitudinarios tengan un empuje adicional al haber logrado que el espectador conecte con ellos. La propia película pone como ejemplo el caso de Frank Sinatra y que había más gente con su talento pero no con la capacidad de convertirse en la estrella al subirse a actuar. Aquí es todo eso que hay detrás lo que nos hace ver a los personajes de Bradley Cooper y Lady Gaga como especiales, que una cosa es quererlo y otra transmitirlo.

Si tuviera que poner una pequeña pega a ‘Ha nacido una estrella’, esa sería que la unión entre musical y drama está algo peor conseguida en la segunda hora de metraje. Al principio todo encaja perfecto y las canciones sirven para hacer avanzar la trama, pero luego Cooper opta por centrarse más en la relación entre Allie y Jackson, dejando un poco más de lado la música como elemento de transición o incluso de pausa.

No es algo que moleste, pero sí que hubiese agradecido una mayor preocupación por mantener una línea que había funcionado tan bien hasta entonces. No obstante, ‘Ha nacido una estrella’ sí que mantiene su fuerza al hacer un mayor hincapié en los altibajos de la relación entre Allie y Jackson, zanjándolo todo de una forma impecable que realmente te llega, despidiendo así la película por todo lo alto.

En definitiva, ‘Ha nacido una estrella’ es una gran película que sabe cómo abordar una historia ya conocida resultando fresca, sincera y emocionante. La sorprendente madurez en la puesta en escena de un debutante ayuda lo suyo, pero son las interpretaciones de Lady Gaga y Bradley Cooper las que llevan este remake a otro nivel y lo convierten en uno de los títulos imprescindibles de lo que llevamos de 2018.