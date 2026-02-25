Ya he visto la nueva película de Mamoru Hosoda. 'Scarlet' es una reinvención de uno de mis clásicos favoritos, pero me ha sido imposible conectar con ella

Ya han pasado unos años desde que Mamoru Hosoda nos dejó su propia reinvención virtual de 'La bella y la bestia' con 'Belle', y ahora trae bajo la manga otra vuelta de tuerca a un clásico de siempre con una ambiciosa épica de fantasía.

'Scarlet' ('Hateshinaki Sukāretto') se estrenó en Japón con los últimos coletazos de 2025, y ahora llega a nuestros cines este próximo 27 de febrero.

Una venganza interminable

Hosoda ha seguido con las revisiones, y esta vez le ha tocado el turno a 'Hamlet', aunque el director japonés tampoco es que se oculte demasiado y deja sus intenciones claras desde el primer momento. Y con lo muchísimo que me apasiona la obra original de Shakespeare y casi cualquiera de sus versiones, estaba dando palmas con las orejas cuando empecé a pillar las referencias.

'Scarlet' sigue a una princesa, el ojito derecho de su padre, un rey bondadoso, que presencia cómo este es traicionado y asesinado por su tío. Desde entonces, Scarlet se obsesiona con la venganza y entrena cada día para poder enfrentarse al asesino de su padre, aunque pronto ella misma también es asesinada y va a parar al Otro Mundo.

Aún muerta, Scarlet no quiere pasar de página y busca vengarse de quienes arruinaron su vida. Y entonces conoce a Hijiri, un joven enfermero del Japón actual que también se encuentra en el mismo lugar y que la acompañará durante su viaje mientras tata de evitar que deje tras de sí un reguero de sangre.

'Scarlet' ya había tenido un estreno complicado en Japón. Y a pesar de que no quería hacerme demasiadas esperanzas con su nueva película, Mamoru Hosoda es uno de mis directores favoritos. Así que me duele mucho decir que 'Scarlet' me ha decepcionado por varios frentes.

No se puede negar que 'Scarlet' es entretenida, con una aventura curiosa y que toca las teclas correctas en los momentos que debe, ya que es muy metódica respecto a los tiempos y lo que quiere contar. Pero también elimina cualquier potencial de sorpresa y cuando ofrece un giro inesperado a la narración es más confuso que otra cosa.

Es una historia de venganza, redención y perdón, pero Hosoda se ofusca tanto en recalcar sus temas principales que a veces parece que nos lo quiere dar con una cucharadita por si acaso no estamos entendiendo bien del todo su película. Así que la historia de Scarlet resulta bastante frustrante, tanto por lo obtusa que es ella misma (dan ganas de sacudirla más de una vez) como por las vueltas que da Hosoda para contar tres veces lo mismo.

Aunque lamentablemente, la decepción más grande ha sido en el aspecto visual. El propio Hosoda quería crear un nuevo estilo visual combinando 2D tradicional y CGI, y por desgracia no termina de funcionar del todo. Entre diseños de personaje que parecen sacados de películas completamente diferentes y expresiones faciales muy limitadas por el CGI, el peso emocional de muchas escenas salen volando por la ventana.

Porque incluso lo que debería haber sido una de las secuencias más emotivas y pivotales termina siendo un poco risible y confusa, a caballo entre 'La La Land' y 'Neon Genesis Evangelion'.

Así que es casi inevitable desear que toda la película hubiera sido animada en el estilo de las secuencias de anime tradicionales, que cuentan con un acabado impecable y el estilo visual habitual del director.

Sin embargo, 'Scarlet' gana en las escenas con grandes multitudes, especialmente en el último tramo de la historia, y es cierto que es complicado imaginarse a ciertas criaturas monumentales y los vastos escenarios con otro tipo de animación.

Aún así, 'Scarlet' resulta bastante emotiva y entretenida, con un mensaje directo del que no se avergüenza. Si fuera el primer trabajo del director que hubiera visto, seguramente me habría maravillado... Pero viniendo de joyas como 'La chica que saltaba a través del tiempo' o 'Los niños lobo', 'Scarlet' se queda muy detrás como (posiblemente) la película más floja de toda su filmografía.

Desde luego, no creo que merezca el odio que ha despertado en Japón, pero creo que 'Scarlet' no terminará de dejar su marca a pesar de un mensaje con mucho potencial.

