Lo nuevo de Mamoru Hosoda ya se ha estrenado en Japón y 'Scarlet' no consigue convencer al público: "Nunca he visto tanto odio dirigido hacia una película"

Estos últimos meses estaban siendo buenísimos para el anime en cines con el combo que se han marcado 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y 'Chainsaw Man: La película - El arco de Reze’, pero aún quedaba un gran estreno en el tintero. Se trata de 'Scarlet', la nueva película de de Mamoru Hosoda que prometía ser una gran épica de fantasía oscura.

El problema es que 'Scarlet' no ha conseguido convencer a los fans japoneses y no paran de caerle críticas negativas por todos lados.

Tocamos fondo

'Scarlet' se estrenó en Japón el 21 de noviembre, y con su primer fin de semana en cines no ha conseguido encandilar a sus primeros espectadores. Lo nuevo de Hosoda es un drama centrado en una princesa que jura venganza tras la muerte de su padre, pero termina en el "Otromundo", donde conoce a un joven japonés del presente que choca con su camino cargado de ira.

A pesar de que 'Scarlet' era un estreno con una gran distribución en cines, las preventas no fueron espectaculares, con una tasa de ocupación de las salas de apenas un 5%. En sus primeros días en cines apenas ha logrado pasar del cuarto y quinto puesto de la taquilla japonesa, quedándose detrás incluso de la película recopilatoria de 'Jujutsu Kaisen' y con una estimación de menos de entre 450.000 y 1,9 millones de dólares de recaudación.

Las primeras críticas y puntuaciones de los espectadores japoneses ya la posicionan entre una de las peores películas de anime del año y de las peores obras de Hosoda, con lo que 'Scarlet' ha empezado su andadura en cines con el peor pie posible.

En Filmarks apenas cuenta con una puntuación de 2,9 estrellas sobre cinco, mientras que la película de 'Chainsaw Man' tiene una valoración de 4,3. En comparativa con otras películas de Hosoda, 'Belle' alcanzó las tres estrellas y 'La chica que saltaba a través del tiempo' tuvo cuatro estrellas. Siguiendo con puntuaciones, en IMDb en el momento de escribir este artículo cuenta con una puntuación de 6,3 sobre 10 y en Rotten Tomatoes acumula un 70% de críticas positivas.

Los comentarios por parte de la crítica especializada y del público no están siendo boyantes. En IndieWire resolvieron que 'Scarlet' es una película "visualmente impresionante pero que narrativamente es una fantasía barroca olvidable. En Anime News Network también le dieron cera, señalando que los diálogos eran poco impactantes, los personajes muy sosos y que el CGI dejaba bastante que desear. En Comicbook han concluido que es "una obra de arte preciosa, pero inconsistente"

Las críticas hacia personajes inaguantables y una historia manida son algunas de las más sonadas, y el acabado con CGI también se ha llevado sus buenos palos. Un usuario de X (Twitter) incluso señaló que "He aprendido muchas nuevas maneras de expresar odio en japonés. No creo que nunca antes haya visto tanto odio dirigido hacia una sola película, no he visto a nadie diciendo nada remotamente positivo."

La verdad es que el panorama es bastante desolador. Ya la mezcla de CGI y animación tradicional no consiguió convencer a muchos en 'Belle', aunque los personajes entrañables y la banda sonora consiguieron salvar la película y dejar con muy buen sabor de boca. Aunque parece que la nueva apuesta de Hosoda le ha salido algo más maniquea y no ha conseguido aterrizar correctamente.

Puede que parte de su descalabro se deba a que, a pesar de que Hosoda es un director reconocido, no está al nivel de fama de Hayao Miyazaki y Makoto Shinkai. Además de que 'Scarlet' es una película original que no tiene una serie de anime como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Detective Conan' para respaldarla, con lo que ya lo tenía complicado para atraer a los espectadores.

En España aún tendremos que esperar hasta su estreno el 27 de febrero de 2026, ya que 'Scarlet' se ha retrasado un poco más internacionalmente. Veremos si fuera de Japón la princesa de Hosoda tiene mejor suerte o está destinada a estrellarse del todo.

