"Demasiado bestia" para Santiago Segura. La franquicia previa a 'Torrente' y 'El día de la bestia' que muchos de sus fans ni siquiera saben que existe

El reciente estreno de 'Torrente Presidente' ha devuelto a Santiago Segura a nuestros cines. Con la sexta entrega de su personaje más famoso ha vuelto a conseguir un éxito atronador, del cual también había disfrutado en los años previos gracias al universo 'Padre no hay más que uno', pero hay que remontarse a los inicios de su carrera para encontrar su primera franquicia, la cual muchos de sus fans ni siquiera saben que existe.

Antes de que empezase a ganar popularidad gracias a su inolvidable aparición en 'El día de la bestia', Segura ya tenía inquietudes por la dirección e hizo varios cortometrajes. El que ahora nos interesa se remonta a 1992 y se titula 'Evilio', donde se cuenta la historia de un vagabundo psicópata que ha secuestrado a tres adolescentes para comprobar que no hayan mentido a sus padres sobre el hecho de que no han ido al colegio.

Un universo que casi dio el salto al largo

Rodado con un presupuesto de 600.000 pesetas -en los títulos de crédito finales hasta se desgrana cuánto dinero puso cada productor-, es un título hijo de su tiempo en el que ya se pueden detectar ciertos detalles que Segura potenciaría después al dar su salto al largo. El más claro su querencia por los cameos de lujo, pues Jorge Sanz y David Trueba se dejan ver brevemente al final de 'Evilio'.

Tras 'Perturbado', otro cortometraje por el que incluso fue premiado con el Goya, Segura volvió a este universo depravado con 'Evilio vuelve (El purificador)' -aquí podéis ver un fragmento, pues no está disponible online de forma íntegra-. Poco importó que el personaje parecía morir al final de la primera entrega, pues aquí regresó con energías renovadas para vengarse de forma muy violenta de una familia que se niega a ayudarle cuando está haciendo auto-stop.

Sobre el mismo resulta muy llamativa la sinopsis que ofreció el propio cineasta en 'Jistory: Santiago Segura Corto Greatest Hits': "Demostrando la escasez de ideas de su creador, vuelve 'Evilio' en un corto que estuvo a punto de ser retirado de las pantallas por incluir impactantes imágenes y por mostrar el pecho desnudo de una menor. Al final fue retirado, pero por falta de público. La misma basura, pero con más medios. Inolvidable".

Un título bastante morboso que supuso el final de las retorcidas aventuras de Evilio, pero lo cierto es que estuvo a punto de no ser así. Antes de decantarse de forma ya clara por 'Torrente, el brazo tonto de la ley', Segura también manejó otros proyectos, entre los cuales destaca 'Evilio en el internado', el cual fue finalmente descartado.

El propio Segura confesaba en El País que "durante un tiempo quise hacer "Evilio en el internado" pero era demasiado bestia". Cuesta creer que hasta él se ponga unos límites claros, pero tampoco fue entonces fue la última vez que habló sobre la posibilidad de continuar esta franquicia.

Ya en 2011 confesó en Fotogramas que "con un personaje que funciona, invierto todo el esfuerzo a esa carta. Pero sí, algún día dirigiré un film sin Torrente. Creo que Evilio en el internado femenino acabará cayendo". Su primer largometraje alejado de Torrente acabó siendo 'Sin rodeos', la adaptación de una famosa comedia aquí protagonizada por Maribel Verdú.

¿Queda ahora alguna posibilidad de que Segura retome la idea de 'Evilio en el internado'? Nada se sabe, pero el gran éxito de 'Torrente Presidente' le da aún más libertad que nunca para hacerlo, así que todo depende de si realmente le apetece hacerlo o no.

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