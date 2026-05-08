Cobrar sin moverse del sillón y solo por ver el Mundial. La irresistible oferta de trabajo para futboleros que ha puesto en marcha una televisión americana

Cuando hablamos de profesiones del futuro, nadie vio venir al "Chief World Cup Watcher", pero ese es el loco mundo en que vivimos. A partir del 6 de junio, una semana antes de que de comienzo del Mundial de Fútbol de 2026, y hasta el 26 de julio, una semana después de la final, habrá un tipo que vivirá en el corazón de Nueva York y cuya única ocupación en el mundo será ver el fútbol.

Se trata de una colaboración sin precedentes entre FOX Sports, FOX One y la web de búsqueda de empleo Indeed, y está destinada a ser parte de la cobertura del mundial de FOX. Todo un despligue por parte de la cadena americana y una oportunidad que ellos mismos anticipan como "una vez en la vida", por lo que al suertudo que le toque esto no debería esperar que se convierta en algo regular en otras competiciones. EEUU está celebrando por todo lo alto un evento deportivo en el que será una de las sedes, con las otras siendo Canadá y México.

Fuente: Fox Sports

El trabajo no es moco de pavo, eso sí. Desde Fox parecen buscar a alguien con potencial de influencer sin mencionar directamente la palabra. Hablan de un perfil que además de ser futbolero de tomo y lomo idealmente tiene algo de experiencia en comunicación. La persona tendrá la responsabilidad de ser "la voz de los fans", y para ello tendrá que tener "agilidad social, integridad periodística y carisma delante de la cámara".

Para añadir a la presión. El elegido pasará todo su tiempo sentado en una oficina personalizada situada en un cubículo de vidrio en medio de Times Square, de forma que podrá ser observado por todos los viandantes. Vamos, que por momentos la cosa parece una prueba de Mr. Beast más que una oferta de trabajo propiamente dicha. ¿Y qué se gana por todo esto? Pues nada menos que 50.000 dólares. 1.000 dólares al día por los 50 días que durará el empleo.

Los candidatos tienen hasta el 17 de mayo para postular su candidatura a través de Indeed, que incluye tener un perfil en la web, rellenar un formulario y mandar un vídeo explicando por qué creen que son el candidato ideal. Para los que prefieran seguir viendo el Mundial como hobby, en España podremos verlo bien de pago para cobertura completa a través de DAZN o Movistar, o aprovechando los partidos clave que ofrecerá gratuitamente RTVE.

Portada: Peter Glaser (Unsplash)

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