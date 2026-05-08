Finde de contrastes entre ovejas adorables y combates mortales. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Llegamos a un nuevo viernes de estrenos celebrando como es debido una grandísima noticia: 'Michael' y 'El diablo viste de Prada 2' nos han regalado el fin de semana con la mejor taquilla de 2026 con una recaudación que se ha acercado a los 11 millones de euros. El biopic musical ha crecido un 1 % respecto al pasado finde, cerrando su segunda semana con 4,3 millones de euros, mientras que la secuela del título de culto ha debutado con unos nada desdeñables 3,3 millones en el bolsillo.

El top 5, eso sí, ha estado coronado por tres viejas conocidas: 'Super Mario Galaxy', que creció un 8 % para sumar otros 0,98 millones a su abultada cartera; 'La momia de Lee Cronin', que ha rascado 0,47 millones de euros en su tercera semana tras caer un 17 % y, finalmente, 'La familia Beneton +2', que subió un 15 % para amasar 0,43 millones que confirman la buena forma de la comedia española.

Los estrenos del 8 de mayo de 2026

En lo que respecta a las novedades, estas llegan encabezadas por la que, inesperadamente, se ha convertido por méritos propios en una de las mejores películas estrenadas en lo que llevamos de curso cinematográfico. Esta no es otra que 'Las ovejas detectives', un encantador cóctel de whodunnit y drama iniciático protagonizado escrito a las mil maravillas por Craig Mazin y protagonizado por un reparto estelar capitaneado por Hugh Jackman. Una feel good movie de las buenas.

Mucho menos brillante, pero no por ello poco entretenida, es 'Mortal Kombat II'. La secuela de la adaptación del mítico videojuego de lucha mejora respecto a su predecesora y pone todo su peso sobre los hombros de un Karl Urban en su salsa dentro de una nueva orgía de sangre, hostias como panes y épica absurda en la que el fanservice está por encima de todo. Si se tomase un poquito menos en serio, la estaría recomendando con muchísimo más ahínco.

El trío de ases de esta semana lo cierra la que, sin duda, es una de las grandes sorpresas made in Spain del año. Se titula 'Yo no moriré de amor', llega después de arrasar en el Festival de Málaga, y narra con una gran sensibilidad la historia de Claudia, una chica de 18 años que debe lidiar con la enfermedad de su madre mientras, al mismo tiempo, intenta vivir la vida de cualquier persona de su edad. Sorprendente como poco el trabajo de Júlia Mascort.

No podemos olvidarnos del regreso de Alice Winocour —guionista de la celebrada y multipremiada 'Mustang'— haciendo doblete como directora y escriba de 'Couture (Alta costura)', un drama de historias cruzadas ambientado en la Semana de la Moda de París en el que tres mujeres, interpretadas por Angelina Jolie, Anyier Anei y Ella Rumpf, deberán lidiar con sus complejas situaciones personales y profesionales.

Las principales novedades del 8 de mayo las cierran el filme de terror 'Bajo tus pies' —protagonizado por Maribel Verdú—, el thriller judicial de Jim Sheridan 'Recreación de un asesinato' ('Re-creation'), el documental sobre los Hombres G 'Los mejores años de nuestra vida' y el concierto 'Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D)', dirigido por James Cameron.

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