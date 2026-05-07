A veces la realidad supera a la ficción, como aquella vez que Al Qaeda quiso secuestrar a Russell Crowe: "Mírale, se cree que es Elvis Presley"

Parece más la excusa argumental de alguna alocada película de acción que una historia real, pero lo cierto es que Al Qaeda quiso secuestrar ni más ni menos que al actor Russell Crowe en el año 2001. La prensa se dio cuenta que algo raro pasaba cuando el actor apareció rodeado de muchísima seguridad en la gala de los Globos de Oro de ese mismo año, y fue entonces cuando saltó la noticia: el FBI estaba detrás de todo para evitar el secuestro de Crowe.

'Gladiator', el FBI y los Globos de Oro

Los medios intentaron indagar sobre lo que estaba sucediendo, algo que llevó al FBI a romper su política de silencio absoluto sobre cualquiera de sus investigaciones. La confirmación llegó a través de Laura Bosley, portavoz del FBI por aquel entonces, quien declaró lo siguiente:

"A la luz de los hechos hemos confirmado que tenemos en marcha una investigación sobre una trama para su secuestro."

Poco tardaron todas las publicaciones en querer saber lo que estaba sucediendo a través de la estrella neozelandesa. Robin Baum, la publicista del actor, comentó a la prensa que eran conscientes de la investigación y que Crowe había tomado unas medidas de seguridad adicionales, necesarias para asegurarse de que no iba a haber problemas.

Russell Crowe estaba por aquel entonces en la cima de su carrera y apenas unas semanas después de todo este asunto ganó el Oscar al mejor actor por su carismática actuación en 'Gladiator' (el Globo de Oro lo perdió ante Tom Hanks por 'Náufrago'). Por supuesto, este complot para secuestrarlo le pilló totalmente por sorpresa, no olvidemos que Al Qaeda se empezó a conocer más después de la temporada de premios, tras el brutal ataque terrorista en Nueva York el 11 de septiembre de ese mismo 2001.

En 2005, el actor aceptó a dar unas declaraciones sobre el supuesto plan de la organización terrorista liderada por Osama Bin Laden. Esto fue lo que dijo:

"Esa fue la primera vez que oí hablar de Al Qaeda. Tenía que ver con una grabación recogida por una policía francesa, creo que fue en Libia o en Argelia. Y aquí va un pequeño toque de ironía, [el plan] se centraba en quitar de en medio a americanos icónicos como parte de una trama de desestabilización cultural."

Los agentes del FBI se convirtieron en una presencia habitual en todas las apariciones públicas de Russell Crowe, pero no fue la única fuerza de seguridad que protegió al neozelandés por aquel entonces, ya que Scotland Yard también colaboró activamente con el actor durante la premiere en Londres de 'Prueba de vida' ('Proof of Life'). Curiosamente, en esa película Crowe interpretaba a un especialista contratado para negociar la liberación de un empresario secuestrado.

Prueba de vida

El actor fue protegido por el FBI durante cerca de dos años, incluso durante los rodajes de 'Una mente maravillosa' ('A Beautiful Mind') y ya, en menor medida, durante la filmación de 'Master & Commander', antes de llegar a la conclusión que la amenaza a la que estaba expuesto se había exagerado. Hasta llegaron a dudar sobre las fuentes iniciales que llevaron a iniciar la investigación.

Crowe: "No sé qué cojones fue todo eso"

Tras llegar a esta resolución, el FBI simplemente retiró su protección a la estrella, quien muchos años después de vivirlo en primer persona seguía sin creerse lo sucedido. En 2015, Crowe comentó lo siguiente en una entrevista concedida a The Guardian:

"Aún hoy no sé qué cojones fue todo eso. Todo lo que sé es que llegué a Los Angeles, fui a mi hotel, como había hecho muchas veces, empecé a deshacer la maleta, llamaron a la puerta y un equipo de tipos del FBI quiso sentarse a discutir algo conmigo. Y entonces estuvieron siempre cerca durante casi dos años."

"Recuerdo ir a los Globos de Oro y tener como 16 tipos de seguridad conmigo", señaló Crowe. "No sé por qué. No me dieron detalles. Y por supuesto la gente estaba en plan: 'Mírale, se cree que es el jodido Elvis Presley'. Y entonces un día ellos ya simplemente [esos tipos] no estaban allí."

Por suerte para Russell Crowe, su vida pasó a ser más tranquila y nunca más se supo de ese intento de secuestro por parte de Al Qaeda. Personalmente, sospecho que la organización terrorista liderada por Bin Laden decidió centrarse en otros objetivos (quizá se dieron cuenta que el actor ni siquiera era americano), asumiendo que el FBI tuviera información fiable y la amenaza contra el actor fuese realmente cierta, claro.

En Espinof | "Soy el mejor actor del mundo". Russell Crowe se enfrentó a Ridley Scott porque no le gustaba nada la que acabó siendo la mejor escena de 'Gladiator'

En Espinof | Russell Crowe explica el final original de 'Gladiator' y por qué Ridley Scott decidió cambiarlo: "¿Qué hace Máximo, acaba regentando una puta pizzería en el Coliseo?"