Las dos películas españolas que se meriendan a 'Torrente Presidente' y toda la saga de Santiago Segura en taquilla tienen una cosa en común

Hace unos días nos enterábamos de que el éxito de 'Torrente Presidente' había sido tal que la saga de Santiago Segura se había convertido en la más taquillera de la historia del cine español. Sin embargo, el recorrido de las películas no acaba en nuestro país y hay dos títulos que por sí solos tienen una recaudación mundial que toda la saga de 'Torrente'.

Las dos películas que logran ese hito son 'Los Otros', que aún hoy es la película española más taquillera de la historia con unos ingresos de 210 millones de dólares, y 'Lo Imposible', con una recaudación total de algo más de 198 millones de dólares. Por su parte, la saga 'Torrente' ronda ahora mismo los 110 millones de euros, por lo que es imposible que llegue hasta las cifras de los largometrajes de Alejandro Amenábar y Juan Antonio Bayona.

Grandes éxitos también fuera de España

No hace falta ser ningún genio para comprobar que el gran punto en común de 'Los Otros' y 'Lo Imposible' es que ambas están rodadas en inglés con un reparto internacional. ¿Fue eso un factor clave para conseguir un éxito así de grande? En España queda la duda, pero en el resto del mundo es muy difícil no asumir que así fue.

La cuestión es que 'Los Otros' sumó 27,25 millones de euros en España, mientras que 'Lo Imposible' se fue hasta los 42,44 millones. Ambas están en el Top 5 de las películas españolas más taquilleras de todos los tiempos en nuestro país, pero el grueso de sus ingresos llegaron desde otros mercados. Por ejemplo, la película protagonizada por Nicole Kidman sumó 96 millones de dólares sólo en Estados Unidos.

Por cierto, a modo de curiosidad destacar que en su momento se habló mucho de que 'Torrente Presidente' había aplastado a 'Amarga Navidad' en nuestro país, pero es que el cine de Pedro Almodóvar funciona mucho mejor fuera de nuestras fronteras. Buena prueba de ello es que 'Volver' tuviese unos ingresos mundiales de 85 millones de dólares y en España se quedó en 10 millones de euros, mientras que 'Todo sobre mi madre' alcanzó los 67 millones de dólares y en España se quedó a las puertas de llegar hasta la misma cifra que 'Volver'.

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