Santiago Segura se merienda a Pedro Almodóvar. 'Torrente Presidente' mantiene el número 1 en taquilla con cifras récord y aplasta a 'Amarga Navidad'

El reinado de 'Torrente Presidente' en taquilla sigue siendo incuestionable. Ni siquiera el estreno de 'Amarga Navidad', el nuevo largometraje de Pedro Almodóvar, ha servido para ponerlo en duda, ya que la última aventura del célebre personaje creado e interpretado por Santiago Segura mantuvo ayer con mucha autoridad el número 1 en nuestro país.

Una victoria indiscutible para 'Torrente Presidente'

En concreto, 'Torrente Presidente' sumó ayer 1,56 millones de euros, lo que supone alrededor de dos tercios de todos los ingresos de las películas en cines durante el viernes. Eso dispara ya su recaudación global hasta los 12,7 millones de euros, una cifra récord que todavía seguirá creciendo más antes de que abandone las salas.

Por su parte, 'Amarga Navidad' se tiene que contentar con un ingreso estimado en 177.000 euros, lo que supone poco más del 11% de lo conseguido por 'Torrente Presidente'. Sí que supone una mejora con respecto a los anteriores trabajos de Almodóvar y se espera que la cifra del fin de semana ronde los 700.000 euros, pero todo queda eclipsado ante el enorme fenómeno de Segura.

El propio Segura se ha pronunciado al respecto señalando que "Como el resto de películas, creo que “Amarga Navidad” se beneficiará de que los cines estén llenos, hay movimiento, la gente ve los carteles, ve los trailers, se anima a disfrutar del cine en salas…. Y yo que me alegro!".

El siguiente gran rival de 'Torrente Presidente' será 'Proyecto Salvación', la aclamada película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling. En Estados Unidos ya está disponible, pero en España se retrasó finalmente su estreno hasta el próximo viernes 27 de marzo.

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