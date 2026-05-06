Solo aparece en una película de 'One Piece', pero eso no le ha impedido convertirse en uno de los personajes más queridos de todo el anime

Hace unos meses los responsables de 'One Piece' se pusieron por delante la complicada tarea de nombrar los personajes más queridos y populares de toda la serie. A lo largo de los casi 30 años de obra, Eiichiro Oda ha presentado miles y miles de personajes, pero ahora se pedía a los fans de todo el globo que votasen por sus favoritos, sin importar su relevancia en la historia ni su alineación.

Un Top 10 bastante curioso

Las encuestas están abiertas en la web oficial hasta el próximo 11 de junio, aunque parece que a estas alturas el pescado está bien vendido. Como no podía ser de otra manera, Luffy, Zoro y Sanji lideran el Top 10 de personajes más queridos de todo 'One Piece', pero el resto de la lista nos ha dejado alguna sorpresa.

Y es que los siguientes en la lista serían Nami, Trafalgar Law, Nico Robin, Portgas D. Ace, Shanks, Uta y Tony Tony Chopper, reuniendo a algunos de los personajes más populares del manganime. Pero lo que choca es que Uta, que tan solo ha aparecido en una película, haya logrado colarse en el noveno puesto de la lista.

Se queda por delante de otros tripulantes del Sunny como Usopp, que se encuentra en el puesto 16, Brook, en el 20, Franky, en el 26, o Jinbe en el 30. También se ha impuesto a personajes muy queridos como Corazón, Yamato o Loki, y eso que su aparición es tremendamente fugaz.

Uta apareció por primera vez en la película 'One Piece Film Red' y se nos presentó como la hija adoptiva de Shanks y una amiga de la infancia de Luffy. Una cantante con un potencial tremendo, cuyos poderes se le van de las manos y casi termina causando un desastre monumental. Pero se ve que entre su trágica historia y la popularidad de la película en sí, que ya se encuentra entre las películas de anime más taquilleras de la historia, Uta se ha ganado para siempre su lugar en el corazón de los fans.

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