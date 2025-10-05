'One Piece' introdujo el Gear 5 de Luffy en esta película mucho antes de que apareciese oficialmente en el anime, pero solo los fans del manga se dieron cuenta

La llegada del Gear 5 al anime ha sido uno de los eventos que han marcado un antes y un después en 'One Piece'. Desde Toei Animation se tiraron meses anticipándolo y creando hype a su alrededor... pero lo cierto es que antes de que hiciera su debut oficial en la serie semanal, la transformación definitiva de Luffy se había dejado ver un año antes.

Vamos a por todas

El Gear 5 llegó al manga en marzo de 2022, pero los fans de la serie de anime tuvieron que esperar hasta agosto de 2023 para verlo en acción. Aunque no del todo, porque ya se pudo ver un pequeñísimo avance en la película 'One Piece Film Red' estrenada en 2022.

Esta película introdujo a la hija adoptiva de Shanks, Uta, quien también fue amiga de la infancia de Luffy. Y cuando esta es consumida por sus propios poderes, depende de las tripulaciones de Luffy y Shanks el pararla a tiempo, por lo que unen fuerzas en distintos planos para un emocionante ataque final.

Es en esta escena, en la que Shanks y Luffy dan lo mejor de sí mismos y ponen toda la carne en el asador para salvar a Uta, en la que se pudo ver por primera vez el Gear 5 animado. La secuencia es muy corta y prácticamente sin color, solo en blanco y rojo, pero fue suficiente para dar un pequeño regalito a los lectores del manga de Eiichiro Oda, que pudieron reconocer la transformación de Luffy en pantalla grande.

Aunque la secuencia en sí es tan frenética que más de uno selo perdió en su momento (y la paleta de color tampoco ayuda a reconocerlo mejor), pero 'One Piece Film Red' ya nos venía adelantando el que sería uno de los mayores eventos de toda la serie un año antes.

Eso sí, este Gear 5 fue prácticamente anecdótico más que otra cosa, un pequeño guiño para los lectores que llevaban el manga al día. Luffy aún no había despertado al máximo los poderes de su fruta para llevarlos al extremo de los Looney Tunes que estamos viendo ahora en el anime, para eso tendríamos que esperar a su gran batalla contra Kaido.

