Es uno de los mejores capítulos de 'One Piece', pero sus creadores temían que fuera a ser un fracaso asegurado: "Pensé que la habíamos cagado"

A lo largo de los casi 30 años de 'One Piece' hemos ido viendo cómo el anime iba evolucionando hasta convertirse en una absoluta maravilla técnica. La historia de Luffy se ha transformado en una leyenda que sigue creciendo cada día, dejando un impacto tremendo tanto dentro como fuera de la pantalla.

Un poco esta es la base de 'One Piece Fan Letter', un episodio especial con el que se celebraron los 25 años del anime y que ponía el foco sobre los fans de los Sombrero de Paja.

No sé yo...

El concepto de 'One Piece Fan Letter' en sí era muy arriesgado, porque Luffy, Zoro, Nami y el resto de la tripulación son personajes de fondo que se convierten en la inspiración de otros. Tras su estreno, esta carta de amor a 'One Piece' fue un éxito inmediato y se ha convertido en uno de los capítulos mejor valorados de la historia del anime, pero sus creadores no tenían muy claro que fuera a ser bien aceptado.

Según Keisuke Mori, quien fue director de animación y diseñador de personajes en 'One Piece Fan Letter', cuando arrancó la producción tenía miedo a que el público no entrara al juego y el episodio no fuera bien recibido. Especialmente porque, tanto por su estilo por lo que nos contaba, no era un capítulo al uso.

"Recuerdo pensar... Creo que la hemos cagado", admitía Mori en una entrevista con Newtype. "Con tantos personajes, y ese ritmo tan acelerado, me dio miedo que el público no pudiera seguirlo".

Además, 'One Piece Fan Letter' fue una barbaridad técnica, que sigue varias historias a la vez mientras estas se van entrelazando. La cantidad de material gráfico que se creó durante el desarrollo del capítulo era descomunal, por lo que Mori pensó que quizás la narrativa sería demasiado confusa.

Al final el experimento salió de miedo. Y vimos un lado poco habitual de 'One Piece' y otro punto de vista de la reunión de los Sombrero de Paja en Sabaody tras el salto temporal. A veces los riesgos valen la pena, y Megumi Ishitani y su equipo nos dejaron uno de los episodios más bonitos de toda la serie.

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