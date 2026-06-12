Vuelve el mejor Steven Spielberg, no podemos pedir más. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Pocas cosa sientan tan bien que ver un lavado de cara casi completo en el Top 5 con lo más visto en salas de cine del pasado fin de semana. Nada menos que cuatro largometrajes de estreno se han colado entre un quinteto titular que se ha visto encabezado por uno de los grandes fenómenos del curso cinematográfico: una 'Backrooms' incontestable que ha seguido la estela internacional para colgarse la medalla de oro con 1,6 millones de euros en el bolsillo.

Tras ella, la sexta 'Scary Movie' —que ha omitido la cifra en su título— ha ocupado un meritorio segundo puesto con 1,2 millones de euros que demuestran la buena forma de una franquicia que muchos creían caduca, duplicando lo amasado por una 'He-Man y los Masters del Universo' cuyo decepcionante e injusto debut ha estado valorado en 0,58 millones de euros que confirman el pinchazo del revival ochentero en todo el mundo.

No obstante, puede que la gran sorpresa del finde haya sido la de 'The Amazing Digital Circus: El último acto'. El fenómeno viral de YouTube ha dado el salto a la gran pantalla para estrenar su último episodio y llevarse de paso 0,49 millones de euros que han puesto contra las cuerdas al mismísimo 'He-Man' y que han desplazado al quinto puesto a una 'Michael' que sigue sumando un dineral con 0,48 millones de euros más.

Los estrenos del 12 de junio de 2026

En lo que respecta estrictamente a las novedades, este 12 de junio está marcado por el regreso del Rey Midas de Hollywood con 'El día de la revelación'. Steven Spielberg ha firmado, simple y llanamente, su mejor película en años; un cóctel de thriller con alma setentera, ciencia ficción, comedia y ese cariz mágico inherente a su cine, todo ello envuelto por un halo de clasicismo que lo eleva como lo mejor que ha firmado en una larga temporada. Solo por disfrutar de Emily Blunt y su magnífica actuación, la entrada está más que amortizada.

Por otra parte, Marta Díaz de Lope Díaz vuelve a la carga tras 'mi querida cofradía' y 'Los buenos modales' con 'Pioneras: Solo querían jugar'. Un drama deportivo ambientado a principios de la década de los 70 que cuenta la historia de la creación del primer equipo de fútbol femenino de España en pleno franquismo y que está protagonizado por Sofía de Iznájar, Bruna lucadamo, Aixa Villagrán y Daniel Ibañez, entre otros.

Desde Canadá, el documentalista Daniel Roher, ganador del Óscar por su fantástico 'Navalny', da el salto a la ficción con 'Un talento único'; un thriller de atracos protagonizado por un personaje con hiperacusia —esto es, que percibe sonidos a un volumen exageradamente alto— y en cuyo reparto figuran nombres como los de Leo Woodall, Havana Rose Liu, Dustin Hofman o Lir Raz. Y de nuevo dentro de nuestras fronteras, Ian de la Rosa dirige a Herminia Loh, Silver y Úrsula Díaz Manzano en 'Iván & Hadoum', un drama romántico con un fuerte tinte social.

Los principales estrenos de la semana los completan las comedias españolas 'Todos los colores' y 'Una pistola, una bala y un oso panda', el drama italiano 'Eleonora Duse, la divina', la producción alemana en clave fantástica 'El colegio de los animales mágicos 4' y el anime 'El guardian del árbol de alcanfor' de Tomohiko Ito.

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