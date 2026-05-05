Este anime isekai lo petó en 2025 y regresa este mismo año. Lo nuevo de 'Lord of Mysteries' se podrá ver directamente en Crunchyroll

No es que vayamos escasos de animes isekai, porque el año pasado tuvimos una parrilla interesante entre el regreso de 'The Rising of the Shield Hero', 'Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill' y 'Re: Zero'. Pero también nos dejó una sorpresa inesperada llegada directamente desde China: 'Lord of Mysteries'.

Vamos abriendo boca...

'Lord of Mysteries' ('Guǐ Mì Zhī Zhǔ') es un donghua, el equivalente chino a los animes, que se estrenó en 2025 y rápidamente se convirtió en una de las series más populares de Crunchyroll. Entre una historia que combina horror lovecraftiano y thriller y unos visuales increíblemente cuidados, el éxito de 'Lord of Mysteries' estaba cantado, y su segunda temporada ya se ha aprobado.

De hecho, hay planes para más anime de 'Lord of Mysteries' de aquí a 2035 con la idea de adaptar los tres volúmenes de las noveles de Yuan Ye/Cuttlefish That Loves Diving. La segunda temporada no llegará hasta 2027, pero mientras tanto este mismo verano se estrenan varios capítulos especiales para ir abriendo boca.

El primer especial se titula 'Lord of Mysteries Special: City of Silver', se estrenará el próximo 20 de junio de 2026 y a nivel internacional se podremos seguirlo en Crunchyroll. Los dos siguientes capítulos llevan el título 'Mysteries Special: The Marked Hunt' y llegarán más adelante durante el verano, aunque aún está por revelarse la fecha concreta.

'Lord of Mysteries' sigue a Zhou Mingrui, un joven chino que tras un accidente se reencarna en un mundo muy similar a la Inglaterra victoriana. Así asume la identidad de Klen Moretti, un universitario que se suicidó tras ejecutar un ritual mágico, y comienza a investigar una serie de sucesos sobrenaturales mientras se forma un culto alrededor de su persona y sus conocimientos.

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