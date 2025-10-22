Ni Rimuru Tempest ni el Héroe del Escudo. Este anime chino se puede ver en una tarde y ya es uno de los mejores isekai de Crunchyroll

Ya sabemos que los donghua, los "animes chinos" van entrando con paso fuerte cada temporada y que están compitiendo ferozmente con las producciones japonesas. Si 'To Be Hero X' nos embelesó con su espectacular animación y su drama de superhéroes, ahora un nuevo contendiente ha llegado para petarlo en el género de los isekai, y se puede ver en apenas una tarde.

Steampunk y un mundo de terror lovecraftiano

'Lord of Mysteries' ('Guǐ Mì Zhī Zhǔ') empezó como una novela online que muy rápido se convirtió en una sensación en internet tras su publicación en 2018. Aquí tenemos a Zhou Mingrui, un joven chino que de repente se encuentra en el cuerpo de Klein Moretti, un universitario que ha intentado suicidarse.

Así es como Mingrui se encuentra de repente viviendo en otro mundo, una realidad similar a la Inglaterra victoriana con toques steampunk, y donde ahora tienes poderes. Mientras intenta volver a casa, forma un culto alrededor de su persona y trata de desarrollar sus poderes para poder regresar a su mundo.

Con una mezcla de horror lovecraftiano y fantasía oscura, 'Lord of Mysteries' ya se ha convertido en uno de los anime isekai más populares del año. También ha conseguid captar a una buena legión de fans gracias a su cuidada animación, que reafirma una vez más que los estudios chinos le quieren comer la tostada los japoneses, en especial con una genial maestría de los escenarios y el uso del CGI.

Esta fantasía steampunk por ahora apenas consta de 13 episodios, y si buscamos algo con toques de steampunk victoriano y misterios es ideal para una pequeña maratón de una tarde. La tenemos disponible en Crunchyroll, y desde el estudio B.CMay PICTURES tienen planes para largo para 'Lord of Mysteries'.

Y es que en China ya se ha planteado como una de las series actuales con más potencial y hay planes para continuar la adaptación de aquí a 2035. El año que viene habrá un capítulo especial y podemos esperar la segunda temporada para 2027.

Aunque, si todo sale bien, los creadores de 'Lord of Mysteries' tienen planeadas al menos seis temporadas de anime, varios especiales y una película para cerrar la historia por todo lo alto. En China también han tomado nota de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y su petardazo en la taquilla internacional.

En Espinof | Si 'To Be Hero X' te ha dejado con ganas de más donghua, aquí van 4 intrigantes animes chinos que se pueden ver en streaming

En Espinof | Nada de romances adolescentes, ni rebeliones contra el gobierno. La censura del anime aumenta en China