Nada de romances adolescentes, ni rebeliones contra el gobierno. La censura del anime aumenta en China

A estas alturas de la vida China ya es famosa por censurar series y películas, y en el caso del anime a menudo ha llegado a tales extremos que el contexto se vuelve todavía peor a cómo era originalmente.

Hay series que directamente han sido prohibidas en el país asiático, como 'Shingeki no Kyojin', que causó muchos quebraderos de cabeza por su contenido violento y sus "crímenes contra la moral pública". Pero ahora China puede llevar la censura en los animes un poco más allá.

A este paso nos quedamos sin series

Según reportan desde el medio japonés Mantan Web y recoge AnimeHunch, en China se han impuesto nuevas restricciones para los animes que serán emitidos en el país. Y dos de los elementos que se censurarán son los romances de instituto y las historias de rebeliones contra el gobierno.

Curiosamente, de estos dos elementos los tenemos a patadas en todo tipo de animes y a menudo son troncales para la trama en sí. Así que series populares (y a cholón) como 'Kimi ni Todoke', 'Toradora!', 'Classroom of the Elite' o cualquier otro romance con protagonistas adolescentes quizás no pasarían el filtro y dejarían de ser emitidas en China.

Pero la segunda parte tampoco se queda lejos, porque tener un grupo de rebeldes que tratan de derrocar a un gobierno opresor también es un tema bastante recurrente en los animes y series como 'Code Geass' y 'One Piece' tampoco pasarían el filtro. Especialmente esta última, que repetidas veces ha dejado claro que el gobierno es el enemigo y tenemos a piratas luchando activamente contra los gobernantes autoritarios.

Dada la popularidad de 'One Piece' a nivel mundial, habrá que ver si lograría pasar la censura. Aunque desde luego es una de las series que más papeletas tiene para ser prohibida, quizás precisamente por esto, teniendo en cuenta que Luffy se ha convertido en un símbolo a nivel mundial.

Si finalmente China sigue adelante con sus planes de censura, planteará un problema muy serio para los estudios japoneses. China es uno de los grandes mercados a la hora de consumir anime y representa una parte a tener en cuenta de las ventas internacionales para las productoras. Además, los estudios a menudo tienen que asegurarse de cumplir las normativas chinas muchos meses antes de que se empiecen a emitir los animes, lo que también impacta en su planificación y sus calendarios de producción y encarece todo el proceso.

Mientras tanto, China también se está poniendo las pilas para producir sus propios animes y se está metiendo de cabeza y sin frenos en el mercado con series muy exitosas. Quizás se estén intentando despegar cada vez más de los animes japoneses, y prohibir la llegada de ciertas series es uno de los primeros pasos para favorecer a sus propias producciones.

