'Solo Leveling' ha sido solo el principio. Corea del Sur se quiere merendar a Japón y ya prepara 20 nuevos animes para este mismo año

En realidad Corea del Sur ya lleva unos cuantos años metida en la industria del anime, aunque no ha sido hasta hace bien poco que ha empezado a destacar con títulos propios que se quieren medir con los animes japoneses.

Sin duda el mayor bombazo de todos ha sido 'Solo Leveling', que ya era un webtoon y manhwa tremendamente exitoso y que ahora está arrasando todavía más gracias a su adaptación a anime. Pero parece que estamos tan solo ante la punta del iceberg.

¡Para arriba!

En Corea del Sur ya han encontrado su nueva gallina de los huevos de oro con las adaptaciones animadas de webtoon, y es un filón que piensas aprovechar al máximo. Según el CEO de LINE Manga, Kim Shinbae, ya hay en marcha hasta 20 adaptaciones de webtoon a anime tan solo para 2025.

Según reportan desde ANN, desde LINE planean transformar los contenidos de sus webtoon en grandes franquicias para todo tipo de plataformas: películas, series en acción real y anime. Ya en 2024 se produjeron 12 adaptaciones de webtoon, y el objetivo doblar esta cifra de cara a 2025 y seguir creciendo.

Ya este año ha empezado fuerte con la segunda temporada de 'Solo Leveling', que para sorpresa de nadie se ha convertido en una de las series más vistas de Crunchyroll en estos dos meses. Y próximamente el estreno de 'Omniscient Reader's Viewpoint' y 'The Beginning After The End', dos nuevas adaptaciones de obras coreanas previstas para estrenarse en 2025 y que también parece que vendrán pisando fuerte.

En Espinof | Los mejores animes de 2024

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming