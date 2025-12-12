Intentar timar a Netflix sale caro: el director de 'La leyenda del samurái' se enfrenta a más de 90 años de cárcel por estafar a la compañía

El caso legal en torno al cineasta Carl Rinsch, conocido por 'La leyenda del samurái' ('47 Ronin') -en la que aparece Keanu Reeves-, ha terminado con el que ya es uno de los veredictos más contundentes a los que se ha enfrentado Netflix en los últimos años. Después de un juicio de menos de dos semanas que ha tenido lugar en Nueva York, al final se ha determinado que el director estafó a la plataforma con más de 11 millones de dólares destinados a una ambiciosa serie de ciencia ficción que nunca llegó a terminarse.

El proceso detalló cómo Rinsch habría usado dinero de la producción para apuestas especulativas y criptomonedas, exponiendo un patrón de decisiones caóticas y supuestas mentiras financieras que acabaron por completo con su proyecto 'White Horse/Conquest'.

Un caso muy sonado

Después de apenas unas horas de deliberación, el jurado de Nueva York declaró a Carl Rinsch culpable de estafar a Netflix por la serie de ciencia ficción que nunca terminó. Según los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rinsch se enfrenta a 90 años de prisión por fraude electrónico y otros cargos y aunque todo apunta a que la sentencia final será mucho menor, será igualmente significativa para el director.

"Carl Erik Rinsch se apropió de 11 millones de dólares destinados a un programa de televisión y los apostó en opciones sobre acciones especulativas y transacciones con criptomonedas", declaró el fiscal federal Jay Clayton el jueves tras el veredicto. "La condena de hoy demuestra que cuando alguien roba a los inversores, seguiremos el rastro del dinero y le haremos responsable".

Durante el juicio, Rinsch decidió testificar en su propia defensa, insistiendo en que era inocente y que los millones recibidos por parte de Netflix -además de los más de 60 millones que ya había costado el proyecto- estaban destinados a cubrir inversiones personales que él mismo había hecho en la serie. Aseguró que parte del material que ya se había rodado ya se usaba para preparar una supuesta segunda temporada, pero el jurado no compró su versión, pese a que figuras como Cindy Holland y Peter Friedlander comparecieron para aclarar el caos que había durante la producción.

Netflix, por su parte, ya había obtenido previamente un laudo arbitral de 12 millones de dólares contra él tras cancelar definitivamente 'White Horse/Conquest' en 2021, pero hasta ahora no ha recuperado el dinero y este caso seguirá dando de qué hablar hasta que haya una sentencia definitiva.

