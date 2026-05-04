Santiago Segura acaba de destronar a 'Ocho apellidos vascos' gracias a 'Torrente Presidente': la saga se convierte en la más taquillera del cine español

El tremendo éxito de 'Torrente Presidente' ha vuelto a confirmar a Santiago Segura como el nombre de nuestro cine que mejor sabe conectar con los espectadores españoles. En Espinof ya hemos repasado varios de sus logros en taquilla, pero hay uno que se nos había pasado a todos por alto: 'Torrente' ya es la saga más taquillera de la historia del cine en España.

Solamente hay que echar un vistazo a las recaudaciones de las seis entregas de la saga creada por Santiago Segura para ver que ya está a punto de alcanzar un acumulado de 109 millones de euros. Antes del estreno de 'Torrente Presidente' apenas superaba los 81 millones, pero su acogida por parte del público ha sido tan extraordinaria que ha logrado algo que parecía harto complicado.

Una victoria indiscutible

Ahí es verdad que la franquicia iniciada por 'Ocho apellidos vascos' tiene un promedio por película mucho mayor, ya que la primera entrega logró 55,38 millones de euros en las salas españolas, mientras que la segunda se quedó en 35,48. Eso da un total de 90,86 millones, pero es que Mediaset se sacó luego de la manga el truco de 'Ocho apellidos marroquís', lo que ayudó a elevar el total hasta los 103,75 millones de euros.

No hay que ser un genio para tener claro que casi 109 millones de euros es mucho más que 103,75 millones, por lo que el triunfo de 'Torrente' es ya indiscutible. Claro que eso podría cambiar perfectamente si se anuncia una nueva secuela del universo 'Ocho apellidos', sobre todo si es una que traiga de vuelta al reparto original...

Por si tenéis curiosidad, también he sacado las cuentas de la otra gran saga de Segura, pero el universo 'Padre no hay más que uno' todavía se queda lejos de estas cifras, ya que las cinco películas estrenadas hasta ahora suman un total de 66,46 millones de euros en las salas españolas.

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