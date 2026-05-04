Las 7 mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

Lo cierto es que el año pasado vino pisando fuerte para el mundo de la animación y nos dejó un top de mejores películas animadas de 2025 muy potente. Este año tampoco se quiere quedar atrás, y aunque no vamos a tener en cuenta todas las películas de animación que se han ido estrenando en España en estos primeros meses del año, es el momento ideal para echar la vista atrás y hacer un recuento de lo mejorcito que nos está dejando 2026 en el terreno animado.

Además de este recopilatorio animado, también os recomiendo echar un ojo a las mejores películas de 2026 y las mejores series de 2026 para no perdernos los imprescindibles de lo que llevamos de año.

En pantalla grande

Hoppers

2026 ha marcado por fin el regreso de Pixar por la puerta grande con 'Hoppers', en la que han sacado de nuevo la artillería con una comedia divertidísima llena de humor slapstick, porrazos y también mucho corazón.

Daniel Chong, el creador de 'Somos osos', nos presenta a Mabel Tanaka, una chica con una profunda conexión con la naturaleza. Desesperada por proteger el hogar de los castores locales, termina fundiendo su mente con un castor robótico y metida de lleno en el reino animal.

Crítica en Espinof | Próximamente disponible en Disney+

Little Amélie

'Little Amélie' ('Amélie et la métaphysique des tubes') es una maravillosa producción franco-belga con un estilo visual rompedor y absolutamente encantador. Ya solo por su maravillosa animación merece la pena verla, pero también es un relato conmovedor sobre la familia en la que naces y a la que decides pertenecer.

Una suerte de biografía de Amélie Nothomb, la hija de un diplomático belga destinado en Japón. Nace en un estado de contemplación absoluta, casi vegetativo, con lo que Amélie se considera un dios sobre todos los que están a su alrededor.

Crítica en Espinof | Disponible en cines

Arco

Quizás pasó injustamente desapercibida por los cines, pero 'Arco' es otra de las joyas animadas que se han estrenado a principios de este 2026. Una película francesa de ciencia ficción que arrasó en Annecy y nos lleva hasta el año 2932 para seguir a un niño de 10 años llamado Arco, quien decide viajar al pasado para ver dinosaurios.

Sin embargo, termina en el 2075, en un mundo en el que los robots se hacen cargo de todas las tareas esenciales y ahora Arco debe encontrar la manera de volver a su propia era.

Crítica en Espinof | Disponible en cines

Super Mario Galaxy

Después de 'Super Mario Bros. La película' y su éxito arrollador, la secuela era inevitable y 'Super Mario Galaxy' ha llegado pisando fuerte. Una nueva aventura divertidísima que reúne a toda la tropa de su predecesora y amplía el universo de Nintendo entre champiñones, estrellas fugaces y naves espaciales.

Un despliegue visual muy cuidado que ha sabido elevar el nivel frente a la primera película. Ah, y me ha dado a Bowsy en toda su gloria, la verdad es que más no puedo pedir.

Crítica en Espinof | Disponible en cines

Mi robot favorito

Otra pequeña joyita de animación independiente que ha llegado a nuestros cines a principio de 2026. 'Mi robot favorito' es sencilla, con una historia tierna y contenida, pero precisamente en su simplicidad es donde reside toda su belleza.

'Mi robot favorito' es una película de animación canadiense con cierto regustillo inevitable a 'Robot salvaje' y 'Robot Dreams', aunque brilla con su propia personalidad. Es la historia de Celeste y su robot guardián, quien tiene que acostumbrarse a la ausencia de su protegida cuando esta le deja para irse al espacio.

Crítica en Espinof | Disponible en cines

Directas a streaming

La princesa Kaguya del Cosmos

Un giro de tuerca con un toque musical a un cuento de siempre. En este caso tenemos 'La princesa Kaguya del Cosmos', que adapta el cuento del cortador de bambú que ya adaptó magistralmente Isao Takahata la década pasada, aunque tirando de una ambientación futurista a ritmo de pop.

Aunque no ofrece demasiadas novedades en el apartado narrativo, es una actualización encantadora de un cuento de siempre, y nos deja un apartado visual vibrante y lleno de color de la mano de Studio Colorido. Una película de anime encantadora para acercar un clásico a las nuevas generaciones.

Disponible en Netflix

100 metros lisos

De acuerdo, aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque '100 metros lisos' técnicamente se estrenó el 31 de enero de 2025 a rebufo de 'Stranger Things'' y esa Nochevieja nadie puso Netflix para otra cosa. Y fue muy injusto, porque la película de anime es una auténtica maravilla visual con una historia muy potente que te tiene en vilo.

Seguimos a Togashi, quien parece tener una velocidad inhumana y es una de las grandes promesas del atletismo juvenil. Entonces llega Komiya, un nuevo estudiante al que Togashi descubre la pasión por correr, y los destinos de los dos jóvenes quedan entrelazados para siempre según se van enfrentando en diferentes etapas de su vida.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

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