Studio Ghibli nos partió el corazón con esta película. 7 años después de la muerte de su director se descubre que estuvo a punto de tener una precuela

A menudo, Isao Takahata queda tristemente eclipsado por Hayao Miyazaki cuando hablamos del cine de Studio Ghibli, pero el director nos dio algunas de las películas más particulares (y también desgarradoras) del estudio. Una de ellas sin duda es 'El cuento de la princesa Kaguya', inspirada en el cuento infantil y un proyecto en el que Takahata estuvo prácticamente trabajando toda su vida.

Lo que no llegamos a ver

'El cuento de la princesa Kaguya' se estrenó en 2013 y marcó la última película del cineasta antes de su retiro y de su muerte (en 2018) pero lo cierto es que Isao Takahata había estado dándole muchas vueltas a esta fábula antes de ponerse a hacer la película en sí.

De hecho, en un momento dado incluso se planteó hacer una precuela, tal y como se ha descubierto al recuperar notas y cuadernos en el estudio de Takahata. Según el profesor Seiji Kano de la Universidad Tokyo Zoei, hay más de 130 páginas con guiones escritos a mano y notas creativas, incluyendo una "Propuesta de adaptación para la versión animada de El cuento del cortador de bambú".

Esta propuesta, con el tiempo, se convertiría en la película de 'El cuento de la princesa Kaguya', ya que incluye una idea general de la trama. Pero también revela algunas ideas que nunca llegaron a materializarse con material original que se centraba en el pasado de Kaguya antes de descender de los cielos.

Este borrador describe la película como "la historia de una hija de la Luna que anhela una vida en la Tierra", e incluso incluye una escena con una conversación entre la princesa y una anciana, quien le advierte de las miserias que encontrará si baja a la Tierra para vivir como una humana. El propio Takahata ya desveló hace años que había escrito una pequeña precuela para que su adaptación del cuento tuviera sentido, aunque este material nunca se llegó a animar.

No sabemos con seguridad cuánto tiempo estuvo Takahata dándole vueltas a su versión de Kaguya, pero lo cierto es que la princesa Kaguya también fue una de las grandes inspiraciones para el anime de 'Heidi'. Ya en los años 70, Takahata quiso darle a Heidi una infancia ideal como la de Kaguya y encontró muchas similitudes temáticas entre las dos historias... Así que quizás aquí es cuando se plantó la semillita de adaptar 'El cuento del cortador de bambú' en algún momento.

Además de la historia precuela para 'El cuento de la princesa Kaguya' también se encontraron más guiones sin terminar que datan de los años en los que Takahata trabajó en Toei Animation, mucho antes de fundar Ghibli. 'Oeyama' habría sido una historia con cazadores de demonios con toques de humor, mientras que 'La joya que recibí' habría sido una reinterpretación de un cuento de Kenji Miyazawa.

"Puedes sentir su energía creativa y su pasión en todos estos guiones. Le llevó casi nueve años después de unirse al estudio para dirigir su primera película. Estas páginas son como una súplica: ¡por favor, dejadme hacer algo!", dijo su hijo, Kosuke Takahata.

Takataha estrenó su primera película en 1968 con 'Las aventuras de Horus, Príncipe del Sol' y llegó a dirigir un total de diez filmes antes de despedirse con 'El cuento de la princesa Kaguya'. También dirigió y desarrolló numerosas series de anime, muchas en colaboración con Hayao Miyazaki, aunque por desgracia ahora sabemos que muchas de sus ideas se quedaron en el tintero y solo llegaron a vivir en su imaginación.

