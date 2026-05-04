La película de zombis más taquillera de la historia sumó 540 millones. 13 años después llega su secuela, pero hay una duda sobre ella que todos tenemos

Es casi inevitable que una película que tenga mucho éxito acabe teniendo una secuela. Claro que hay algunas excepciones, pero lo normal es que pase eso, por lo que el anuncio de Paramount hace unos días de que volvía a poner en marcha 'Guerra Mundial Z 2' tampoco fue tan sorprendente. Sin embargo, permanece una duda que todo el mundo tiene, incluyendo los protagonistas de la primera entrega.

Como recordaréis, Brad Pitt fue el cabeza de cartel de 'Guerra Mundial Z', con Mireille Enos dando vida a su esposa en la ficción. A priori, todos asumimos que lo suyo sería traer a ambos actores de vuelta, pues en su momento hasta se sopesó seriamente la idea de que David Fincher la dirigiera para trabajar de nuevo con Pitt, algo que finalmente han hecho en la esperadísima secuela de 'Érase una vez en Hollywood' para Netflix.

Ni siquiera Mireille Enos sabe si volverá o no

Sin embargo, Paramount no ha anunciado aún nadie que vaya a participar en 'Guerra Mundial Z 2', por lo que lo más probable es que el proyecto esté tan en pañales que ni siquiera tengan guion. Ahí todo apunta a que va a ser determinante que Pitt acepte o no volver, siendo exactamente lo mismo que está pasando en el caso de la secuela de 'F1: La película' que Apple quiere sacar adelante.

La que sí se ha pronunciado ya al respecto es Enos, quien ha comentado en Screen Rant que "ha habido diferentes versiones, versiones esperanzadoras, a lo largo de estos últimos 15 años. Así que ya veremos. En las conversaciones anteriores sobre una segunda Guerra Mundial Z sí se mencionaba a mi personaje, pero no tengo información oficial por el momento".

La actriz afirma que "sería increíble" volver a trabajar con Pitt, cuya vuelta como productor sí está confirmada, en 'Guerra Mundial Z' y se muestra esperanzada al respecto, pero también insiste en que no sabe nada al respecto. Ahora será una simple cuestión de tiempo que esa incógnita se resuelva.

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