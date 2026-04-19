De 'Guerra Mundial Z' a 'Top Gun 3'. Paramount saca la artillería pesada en la CinemaCon y anuncia nuevas películas de sus licencias más populares

¿A quién le importa presumir de haber comprado una de las últimas majors del ecosistema Hollywoodiense cuando puede fardar de colección de propiedades intelectuales? Esto es lo que han debido pensar en Paramount antes de organizar su presentación en la CinemaCon 2026, que nos ha dejado una retahíla de anuncios de altísimo calibre relacionados con algunas de las franquicias más prolíficas y rentables de los últimos años.

Mucho cine en pantalla grande

Las buenas nuevas que ha comunicado la compañía tienen como estandarte, probablemente, el nuevo ascenso de Tom Cruise a los cielos —literalmente— con una 'Top Gun 3' de la que ya os hablamos con anterioridad, pero ahí no queda todo. Además de los cazas de combate, 'G.I. Joe' y 'Transformers' regresarán a la gran pantalla —presumiblemente con algún que otro crossover de por medio—, algo esperable si tenemos en cuenta los buenos resultados de 'El despertar de las bestias', que cerró su paso por taquilla con 441 millones de dólares en todo el mundo.

Mucho más sorprendente es el anuncio de que una nueva película basada en 'Guerra Mundial Z' también se encuentra en fase de desarrollo —esperemos que con un extra de fidelidad respecto a la novela original— y que los mismísimos Peter Berg y Taylor Sheridan unirán fuerzas como director y guionista respectivamente para dar vida a la adaptación de 'Call of Duty', cuya fecha de estreno está fijada en el 30 de junio del próximo 2028.

Además, la quinta cinta de 'Jackass', que llegará el 8 de julio a España, ha sido subtitulada como 'Best and Last'; Seth Rogen ha confirmado que Shredder y Krang aparecerán en la secuela de 'Tortugas Ninja: Caos mutante'; y 'Heart of the Beast', la próxima película de David Ayer en la que Brad Pitt da vida a un miembro de las Fuerzas Especiales que deberá sobrevivir junto a su perro de combate retirado tras un accidente de avión, ha cerrado su lanzamiento para este mismo 2026.

No obstante, por encima de estos títulos, que según el mandamás de Paramount David Ellison forman parte del mínimo de 30 películas anuales que estrenarán después de que es oficialice la fusión con Warner Bros., ha destacado el compromiso de la productora y distribuidora con las salas de cine. Sin ir más lejos, Ellison ha confirmado que sus largometrajes, empezando hoy mismo, tendrán un mínimo de 45 días en exclusiva en salas de cine, con el lanzamiento en plataformas de streaming 90 días después de su debut en la gran pantalla.

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