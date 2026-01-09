¡'Jackass' vuelve al cine! Johnny Knoxville anuncia una nueva película que traerá de vuelta a uno de los miembros más problemáticos del equipo

Es comprensible que, para un millennial que se crió delante de una televisión y que pasó su adolescencia pegado igualmente a la mal llamada caja tonta, esta noticia sea poco menos que bálsamo de ese que ayuda a olvidar que el mundo se está desmoronando: los tarados de Jackass, capitaneados nuevamente por Johnny Knoxville, volverán a las salas de cine este curso cinematográfico 2026 que no ha hecho más que empezar.

¡Bienvenidos —otra vez— a Jackass!

Ha sido el propio Knoxville quien, en una publicación en su cuenta de Instagram, ha anunciado la buena nueva con una imagen del mítico logo de la calavera con las muletas y un texto que, además, pone fecha de estreno al regreso de los reyes del slapstick contemporáneo. Así reza el mensaje:

"¡Bueno! Empezamos el año por todo lo alto. Queríamos contaros que, este verano, vuelve Jackass. ¡Nos vemos en los cines el 26 de junio! Habrá más novedades, pero queríamos que lo supierais directamente de nosotros".

De este modo, 'Jackass 5' llegará cuatro años después de 'Jackass Forever', que nos robó el corazón con otra sarta de animaladas en la que veteranos como Danger Ehren, Steve-O, Chris Pontius o Jason Acuña dieron la bienvenida a nuevas incorporaciones con ganas de sufrir y echarse unas risas, que incluyeron a Rachel Wolfson, Jasper Dolphin o Eric Manaka.

Pero ojo, porque la noticia trae sorpresa bajo el brazo —aunque menos impactante de lo que cabría esperar por el titular—: Bam Margera, antiguo miembro del equipo, ha firmado un acuerdo para aparecer en 'Jackass 5', pero no filmando nuevas escenas, sino a través de material de archivo inédito. Esto es totalmente comprensible después de que fuese despedido de 'Jackass Forever' tras incumplir su "acuerdo de salud", que le impedía consumir alcohol y drogas, con controles de sustancias regulares.

Sea como fuere, va a ser una delicia volver a disfrutar del espectáculo habitual de este grupo de no tan descerebrados mientras, no vamos a negarlo, nos preocupamos un poco por su salud. Knoxville ya ha cumplido 50 primaveras, Dave England es dos años mayor y el resto de padres del proyecto tienen el medio siglo a la vuelta de la esquina. Encenderemos una velita porque vaya todo bien y solo acaben doloridos —o un poquito lesionados— por el bien común. Héroes.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025







