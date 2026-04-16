Tom Cruise confirma por fin su regreso en 'Top Gun 3' y la llegada a los cines de la esperada secuela ya es inminente

El enorme éxito de 'Top Gun Maverick' hacía inevitable una tercera entrega, pero el proyecto ha avanzando con cautela. Todo eso ha cambiado con la confirmación definitiva de que Tom Cruise está a bordo, por lo que la llegada de 'Top Gun 3' debe ser ya algo inminente.

Confirmado por Paramount

El anuncio de la participación de Cruise ha sido hecho por Paramount durante la CinemaCon, siendo la confirmación que faltaba para que la película empezase a coger tracción. Recordemos que fue hace ya dos años cuando se anunció que Ehren Kruger iba a escribir el guion, mientras que 2025 fue Christopher McQuarrie quien anunció que ya había dado con la historia que querían contar.

La duda que permanece es si Joseph Kosinski repetirá tras las cámaras o si optarán por buscar otro director. Teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo en 'Top Gun Maverick', creo que en Paramount harán todo lo posible para volver a contar con él.

Todo apunta a que ahora será una cuestión de tiempo que se anuncien más integrantes del reparto de 'Top Gun 3'. Una vez confirmada la vuelta de Cruise, los regresos de Miles Teller y Glen Powell parecen los más necesarios para que realmente se sienta como una continuación de la segunda entrega.

Eso sí, 'Top Gun 3' lo va a tener muy complicado para superar a su predecesora, que se convirtió en la película más taquillera de la carrera de Cruise con unos ingresos mundiales de 1.496 millones de dólares.

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