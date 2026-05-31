'Los pájaros' tendrá remake con una estrella de 'Succession'. En marcha una miniserie que promete ignorar a Hitchcock y "retroceder hasta el material original"

Desde que Alfred Hitchcock lo abordó con su maestría habitual en su joya estrenada en 1963, han sido muchos los intentos de llevar de nuevo 'Los pájaros' de Daphne du Maurier a la pequeña y la gran pantalla. Ahora, tras no pocos proyectos frustrados, parece que se terminará obrando un milagro que no necesitábamos bajo la forma de una producción que, eso sí, tiene un equipo asociado de lo más prometedor.

A vueltas con los pájaros

Tal y como ha contado Deadline en exclusiva, la ganadora del Emmy Sarah Snook —'Succession'— protagonizará una miniserie producida por Universal Studios y escrita por Tom Spezialy, que ha trabajado en producciones catódicas de la talla de 'The Leftovers', 'Mujeres desesperadas', 'Tan muertos como yo' o la fantástica 'Watchmen' de HBO, que le hizo levantar el Emmy a la mejor serie limitada en 2020.

La nueva 'Los pájaros' se ha descrito como "una visceral reinvención ambientada en la actualidad del clásico de Hitchcock ambientado en la Alaska natal de Spezialy, con un asesinato sin resolver como el núcleo narrativo y nuevos personajes, protagonizada por una nueva protagonista femenina, Myra Massey". Deadline aporta más detalles sobre el argumento de la miniserie con unas suerte de sinopsis que reza lo siguiente:

Inspirada en la película y en el relato corto de Daphne du Maurier en el que se basó libremente, Los pájaros presenta a la magistrada itinerante Myra Massey en su regreso a su aislado pueblo natal en Alaska para una audiencia rutinaria de presunción de muerte, esperando un caso sencillo. En su lugar, encuentra el cuerpo acribillado a balazos de su amigo de la infancia. Cuando Myra se ve obligada a dejar a un lado su papel de jueza para desenredar el misterio, la propia naturaleza se vuelve hostil con una oleada de ataques de aves. Ahora, Myra no solo intenta cerrar un caso, sino que lucha por sobrevivir en un lugar donde la muerte acecha tanto en las sombras como en los cielos.

Por su parte, durante una clarla en el festival SXSW de Londres el pasado Junio, Sue Gibbs, jefa de desarrollo en Heyday Television, subrayó que esta nueva versión no adapta la película del maestro del suspense.

Vamos a retroceder hasta el material original, la novela corta de Daphne du Maurier, y a usarlo como inspiración. En el fondo, analiza qué ocurre cuando la naturaleza se pone en tu contra. Obviamente, con el cambio climático, es algo muy oportuno".

'Los pájaros' aún no cuenta con una fecha de estreno pero, tras haber pasado más de un año en desarrollo, todo apunta a que correrá mejor fortuna que el remake que debió haber protagonizado Naomi Watts a finales de los 2000 bajo las órdenes de Martin Campbell y que la serie de BBC que terminó cayendo en saco roto en 2017. Veremos en qué termina todo esto y si hace justicia tanto al material base como a la obra del bueno de Hitch.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026